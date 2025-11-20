Esta subvención, procedente de la Consejería de Bienestar Social, distribuirá los recursos en cuatro líneas de acción

Las Palmas de Gran Canaria aprueba una subvención de 5,3 millones de euros para servicios sociales. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la aceptación de 5.334.484,44 euros procedentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias que estarán destinados a la financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio 2025.

El desglose de estos recursos se distribuye en 2.304.869,44 euros correspondientes al Plan Concertado de Servicios Sociales; 1.796.544,83 euros destinados al apoyo de la Ley Canaria de Inserción; 1.003.123,38 euros asignados a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales financiadas por la Comunidad Autónoma de Canarias; y 229.946,79 euros para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a cargo de la Administración General del Estado.

Inclusión social y atención a colectivos desfavorecidos

Esta aportación económica se ha formalizado de acuerdo con la Orden Departamental nº 384/2025, de 8 de mayo de 2025, que aprueba el gasto en virtud de las cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación suscrito el 29 de abril de 2025 entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

Como explican desde el consistorio, estas partidas permitirán al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continuar desarrollando y reforzando los programas esenciales de servicios sociales que benefician directamente a la comunidad, especialmente a la ciudadanía en situación de especial vulnerabilidad. «La financiación contribuirá a fortalecer las iniciativas municipales orientadas a la inclusión social, el apoyo a las familias y la atención a colectivos desfavorecidos», señalan en una nota.