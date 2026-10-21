El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas que incluye la ampliación de la incapacidad temporal por patologías asociadas a la menopausia

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley para ampliar la incapacidad temporal por patologías asociadas a la menopausia. Tendrán una prestación del 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75 % a partir de entonces.

«Hay un 83 % de las mujeres que reportan que lo que peor llevan es el cansancio y esa sensación de agotamiento. Si esto te pasa a los 45 o 50 años, todavía te quedan muchos años», comenta la sexóloga Almudena Ferrez.

Es un tema tabú que afecta a la mitad de la población, con efectos que en algunos casos pueden llegar a ser incapacitantes: insomnio crónico, dolores articulares, olvidos constantes o sofocos pueden influir en la vida laboral.

Aprobada la ampliación de incapacidad temporal por patologías asociadas a la menopausia

Un decreto que tendría que ser convalidado por la Diputación Permanente y que pretende ser una protección especial para las mujeres que están en pleno proceso del climaterio.

El decreto amplía la incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, que tendrán una prestación del 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75 % a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero, a partir de entonces, la Seguridad Social se hará cargo de la prestación, señala el Gobierno.

«Damos respuesta a situaciones que estaban invisibilizadas y también brechas que llevaban padeciendo las mujeres desde siempre y que ahora van a contar con una protección más adecuada», ha señalado Elma Saiz Delgado, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.