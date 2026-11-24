El Consejo de Ministros ha aprobado, entre otras medidas, la ampliación de los permisos por fallecimiento o por nacimiento, así como la creación de otros nuevos permisos por cuidados paliativos o por acompañamiento en procesos de eutanasia

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Imagen EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes nuevas medidas como las prórrogas del impuesto a la banca y de las ayudas al transporte público hasta 2027 o la ampliación de los permisos por fallecimiento y por nacimiento a pocos días para la celebración de las elecciones generales el próximo domingo, 29 de noviembre.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha subrayado que estas medidas van dirigidas al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su ideología. Además, ha agregado que muchas de ellas tienen que ver con una planificación fiscal, se toman «en tiempo y forma» y llegan después de un trabajo «incesante».

Estas son las medidas más destacables aprobadas por el Consejo de Ministros:

Permiso por fallecimiento

El decreto ley aprobado este martes, que deberá ser convalidado el jueves en la Diputación Permanente del Congreso, cambia la denominación del permiso por fallecimiento a «permiso por duelo en caso de fallecimiento».

Lo amplía hasta los diez días laborables para cónyuge, hijos, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad, dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento.

También amplía a tres días laborables, cinco en caso de desplazamiento, el permiso en caso de fallecimiento de parientes de primer grado de afinidad y segundo grado de afinidad y consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras o cuñados, entre otros).

Permiso por nacimiento

En cuanto al permiso por nacimiento, se amplía de 19 a 20 semanas para cada progenitor (de 32 a 34 semanas en el caso de familias monoparentales), en caso de nacimiento o y cuidado de hijos a disfrutar de manera intransferible.

Así, se mantienen las 17 semanas de permiso por nacimiento, con el que los padres tendrán derecho a seis semanas inmediatamente después del parto, más otras 11 semanas más que podrán disfrutarse en periodos sucesivos, de al menos una semana de duración, hasta que el hijo cumpla el año de edad.

Asimismo, se suma ahora una semana adicional, pasando de dos a tres las semanas de permiso por cuidado de menor (de cuatro a seis en caso de monoparentalidad), que pueden disfrutarse de forma acumulada o interrumpida y hasta que el hijo cumpla ocho años de edad.

Nuevos permisos por cuidados paliativos y eutanasia

El nuevo permiso por cuidados paliativos permitirá la reducción o adaptación de la jornada laboral, en la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, cuando el cónyuge, la pareja de hecho o los familiares por consanguinidad hasta segundo grado necesiten este tipo de atención.

Estos periodos de reducción de jornada en estos casos no serán objeto de reducción en las cotizaciones.

Asimismo, se ha aprobado un nuevo permiso para acompañar en procesos de eutanasia (que consistirá en un día, aquel en el que se administre, y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco).

Rebaja IRPF para los autónomos

Rebaja de IRPF de 465 millones de euros para 2,6 millones de los autónomos y la puesta en marcha de un régimen especial de IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros.

Además, el decreto -que incluye también la prórroga del impuesto bancario- prevé que la reducción por rendimiento neto de los autónomos que tributan por el régimen de módulos se amplíe del 5 % al 10 % en este ejercicio.

Asimismo, se simplifica «enormemente» la gestión del IRPF en estimación directa, ya que se elimina la obligación de presentar pagos fraccionados para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y cuya cuota diferencial sea negativa o inferior a los pagos fraccionados realizados.

Impuesto bancario

Prórroga del impuesto a la banca hasta el ejercicio 2027, un año más de lo previsto inicialmente, una medida con la que el Gobierno espera recaudar 1.400 millones de euros para dedicarlos a políticas de vivienda.

El impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras se creó a finales de 2024 y, en principio, iba a estar en vigor tres años -2024, 2025 y 2026-, pero ahora el Gobierno ha decidido extenderlo un año más.



El tributo, que este año ha recaudado 1.351 millones de euros, grava los márgenes y comisiones de la banca con tipos progresivos de entre el 1 % y el 7 % y su recaudación se reparte entre las comunidades autónomas en función de su PIB.

Rebaja de la ratio en Educación

El Gobierno ha aprobado reducir a la mitad el número de bebés y niños que atienden las educadoras infantiles en las escuelas de 0 a 3 años, y topa por ley un máximo de 4 bebés por educadora en las aulas de menos de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las de dos a tres años.



El decreto modifica el del año 2010 para incluir una bajada de las ratios tanto en las escuelas infantiles como en el segundo ciclo de educación obligatoria de 3 a 6 años y que contemplará a partir de ahora un máximo de 20 alumnos por docente frente a los 25 actuales.



El mismo decreto, que establece los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas de segundo ciclo de la educación infantil, primaria y secundaria, contempla también la reducción de la ratio en Bachillerato -que será de 30 alumnos por profesor- y de la FP básica -un máximo de 15 por profesor-, mientras que mantiene la ratio actual de 25 para grado medio y superior.

Más exigencias para la FP privada

El Gobierno ha aprobado un decreto para elevar las exigencias en la enseñanza de Formación Profesional (FP) y sobre todo para frenar la expansión de los títulos cien por cien «online» que deberán tener entre un 15 % y un 39 % de actividad lectiva presencial.



Esta nueva norma -que no necesita ser convalidada por el Congreso- se impulsa ante el crecimiento de los centros privados de FP «para que su participación en el sistema se desarrolle dentro de un marco común que garantice la suficiencia de los recursos docentes, técnicos, organizativos, económicos y materiales», señala el texto del decreto.



La principal medida es que aumenta la presencialidad de los títulos 100 % virtuales entre un 15 % y un 39 %, en función del tipo de formación y de su componente práctico, y en la modalidad semipresencial habrá entre un 40 % y un 60 % de presencia lectiva obligatoria.

Estrategia estatal para la igualdad

El Gobierno ha aprobado una estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación 2027-2030, como instrumento principal de colaboración territorial de la Administración del Estado.



Con esta estrategia, se pretende impulsar, desarrollar y coordinar las políticas y objetivos generales de su competencia establecidos en la ley que entró en vigor en julio de 2022, para la igualdad de trato y la no discriminación, sin perjuicio y respetando las competencias del marco estatutario de las comunidades autónomas.

Reducción de la burocracia

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para el impulso de la competitividad económica, una iniciativa que refuerza la coordinación regulatoria entre administraciones e incorpora la reducción de cargas administrativas a la evaluación de las políticas públicas.



El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado este martes, que las medidas incluidas en este decreto «responden a la necesidad de mejorar el ámbito regulatorio, defender y promocionar la competencia y garantizar una mejor competitividad de nuestras industrias».



Así, la nueva norma contempla la creación de la Secretaría del Régimen 20 y Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias, que se integra en la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios en la que participan el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Prorroga las ayudas al transporte público

Prórroga, durante todo 2027, de las ayudas al transporte público, manteniendo los mismos descuentos que se encuentran en vigor actualmente, para promocionar su uso tanto a nivel local como autonómico y estatal.

Según ha informado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo destinará 1.213 millones de euros para cubrir los descuentos, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía utilice el transporte público y que sea más asequible.

También continuará el Abono Único con una tarifa de 60 euros al mes -30 euros al mes para los jóvenes-, que permite viajar en Cercanías y Rodalies, autobuses de competencia estatal, media distancia y líneas Avant con obligación de servicio público.

Zonas afectadas por emergencias

El Gobierno ha declarado zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios azotados por distintas catástrofes ocurridas entre los días 21 de octubre y 18 de noviembre, como el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y las áreas impactadas por las borrascas Bruna y Charles.

Territorios perjudicados por trece «episodios adversos» registrados en siete comunidades autónomas entre el día 21 de octubre y el 18 de noviembre.