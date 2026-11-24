La gratuidad del transporte público es una de las medidas adoptadas por el último Consejo de Ministros antes de las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre, además de un crédito destinado a la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo para residentes

El Gobierno de España ha iniciado el expediente para modificar la adenda del Convenio de Carreteras de Canarias y se ha comprometido a habilitar los mecanismos necesarios para aumentar su límite presupuestario antes de que finalice el actual acuerdo, el próximo 31 de diciembre de 2026.

De izquierda a derecha: Arcadi España, ministro de Hacienda; Fernando Clavijo, presidente de Canarias; Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Imagen Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática

Así se lo han trasladado este martes los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Hacienda, Arcadi España, al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante una reunión celebrada para abordar diferentes asuntos de interés para el archipiélago.

El objetivo es disponer de una nueva adenda o convenio que permita dar continuidad a las inversiones en infraestructuras viarias de las islas. Tras el encuentro, Torres también ha informado de varias medidas relacionadas con Canarias que han recibido el visto bueno del Consejo de Ministros.

Entre ellas destaca la aprobación de 120 millones de euros para garantizar durante 2027 la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre insular. A esta cantidad se suman las ampliaciones de crédito destinadas a mantener la bonificación del 75% en los desplazamientos de los residentes canarios: 52,65 millones de euros para el transporte marítimo y 408,4 millones para el aéreo.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de obligaciones de servicio público para las conexiones aéreas entre El Hierro y La Gomera, El Hierro y La Palma, y La Gomera y La Palma, con el objetivo de garantizar la conectividad entre estas islas.

Otras medidas aprobadas por el Consejo de Ministros

En materia de reconstrucción, el Ejecutivo central ha autorizado una subvención adicional de 760.000 euros al Ayuntamiento de El Paso, en La Palma, para recuperar infraestructuras municipales. Con esta nueva aportación, las ayudas estatales concedidas al municipio alcanzan los 14,2 millones de euros.

También se han aprobado las obras de reconstrucción del muro de contención, la escollera y la piscina del Parador de Turismo de El Hierro.

Por último, el Gobierno ha dado luz verde a una subvención de 1,2 millones de euros para la Real Federación Española de Automovilismo, destinada a la organización del Rally Islas Canarias, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallys (WRC) de 2026.