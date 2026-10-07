Canarias pide al Estado que apruebe el decreto para la gratuidad del transporte en 2027

Piden que se dé luz verde la prórroga del decreto que garantiza que el transporte siga siendo gratuito en 2027 y que aún está pendiente de su aprobación

La directora general de Transportes y Movilidad de Canarias, María Fernández, ha reclamado al Gobierno central que garantice el transporte público gratuito para 2027 a través del decreto para su prórroga, que aún está pendiente de aprobación.

Comisión de Directores Generales de Transporte Terretre del Estado

Fernández ha hecho esta solicitud en la reunión de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre del Estado y de las Comunidades Autónomas, celebrada este miércoles en Madrid, y en la que ha participado de forma telemática, según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad en un comunicado.

La responsable del departamento de Transportes del Gobierno canario ha insistido en que el escenario que se presenta ahora, tras la convocatoria de elecciones, genera incertidumbre ya que, disueltas las Cámaras, tendría que aprobar el decreto ley la Diputación Permanente.

«Todavía estamos esperando a que lleguen las partidas presupuestarias que justificamos a final de septiembre pero lo que nos preocupa realmente es que el decreto de prórroga no salga adelante después del 29-N porque eso dejaría a Canarias sin la gratuidad del transporte para el 2027″, ha advertido Fernández.

En su opinión, la prórroga de la gratuidad es posible porque no es una acción política nueva y que se trata de un trámite que debe ser aprobado en tiempo y forma por la Diputación Permanente.

«Los condicionantes que crearon el decreto siguen vigentes, todas las razones que justifican la prórroga de la gratuidad continúan y la diputación permanente puede aprobarlo», ha argumentado Fernández.

Garantizado hasta el 31 de diciembre de este año

La gratuidad del transporte solo estaba garantizada por el Estado hasta final de año, tal y como recogía el texto de la Ley de Movilidad Sostenible en una disposición que establecía que, antes del 31 de enero de 2026, el Gobierno de Canarias debía acreditar la implantación efectiva del descuento del 100 %, con el compromiso de mantenerlo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

En cuanto a la inclusión de Canarias en el Abono Único Estatal, el Gobierno central ha propuesto una reunión bilateral para la firma de un protocolo que encaje la singularidad canaria en ese título de transportes, según el comunicado.

«Se abre la puerta a que Canarias pueda formar parte y no quedarnos fuera», ha detallado la directora general, que entiende que el Bono Residente Canario podrá tener cabida en el Abono Único del Transporte.

Preocupación por Canarias

El pasado mes de septiembre, la Dirección General de Transportes y Movilidad del Ejecutivo canario envió una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el que mostraba su preocupación por el modelo de Abono Único publicado en el BOE, que reunía unas características competenciales que dejaban fuera a Canarias.

«Vamos a abrir una mesa bilateral en la que podamos acercar nuestra singularidad competencial al modelo publicado por el BOE», ha explicado Fernández.

Entre ellas, el modelo de financiación, las condiciones y mecanismos de compensación a las administraciones y operadores, así como la forma en la que se articulará la participación de las distintas autoridades de transporte competentes en Canarias.

Título Único de Transporte u Movilidad del Gobierno de Canarias

Sobre el proyecto del Título Único de Transporte en Canarias que permitirá viajar por todo el archipiélago, en guagua o tranvía, con un mismo bono transporte, en la nota se indica que se está desarrollado y a punto de entrar en funcionamiento.

Desde la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias se entregó una partida presupuestaria a los Cabildos para que pudieran adaptar su tecnología e integrar esta nueva aplicación que haga realidad el Título Único Canario.

El siguiente paso será emitir una convocatoria pública para que la ciudadanía que reúna los requisitos pueda experimentar de primera mano el funcionamiento de la tecnología piloto y se mueva fácilmente con su Título Único Canario por varias islas en el mes de diciembre.