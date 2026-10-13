El Estado transferirá al Gobierno de Canarias 47,5 millones de euros de subvención para financiar la gratuidad del transporte colectivo en el archipiélago durante 2026

El Consejo de Ministros aprueba fondos para la gratuidad del transporte en Canarias .

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de este martes el Real Decreto por el que se contempla la concesión directa de subvenciones para financiar el transporte público colectivo metropolitano en distintas regiones, entre ellas Canarias, para el año 2026.

De esta manera, el Estado transferirá al Gobierno de Canarias 47,5 millones de euros de subvención para financiar la gratuidad del transporte colectivo en el archipiélago durante el ejercicio 2026. Cuantía que es la misma que ya se aprobara en su momento para el año anterior, según ha precisado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Además de para el transporte colectivo en Canarias, el Real Decreto también concede fondos para financiar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia.

«El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores», ha destacado el Ministerio en su nota.

Servicio Público Esencial

Este departamento recuerda que el transporte público tiene carácter de servicio público esencial por su incidencia «notable» en cómo se desarrolla la vida en estos territorios, pero también en las actividades económicas, profesionales o sociales.

«Atender las necesidades de movilidad de un volumen significativo de población justifica esta financiación, que contribuye al funcionamiento ordinario de este servicio público esencial», ha concluido el Ministerio.

Desde que este Real Decreto entre en vigor, los beneficiarios tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar sus solicitudes y el resto de la documentación requerida, y la resolución de concesión de estas ayudas tendrá un plazo máximo de 45 días.