La Guardia Civil ha intervenido un arma de fuego que se detectó en el interior del equipaje facturado por un pasajero en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Al parecer los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras y de la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras, que realizan la inspección del equipaje facturado en presencia de efectivos de la vigilancia privada en el citado aeropuerto, detectaron con el sistema de Rayos X la presencia de un arma de fuego en una maleta.

El instituto armado ha señalado este jueves en una nota que tras esta detección se localizó al pasajero titular de la maleta y en su presencia se procedió a abrirla, con lo que se verificó que en el interior había un arma de fuego antigua.

Según la Guardia Civil, el pasajero informó de que el arma pertenecía a su familia pero carecía de la documentación correspondiente.

Tras las comprobaciones oportunas, y dado que para portar un arma en el interior de equipaje existe un protocolo de seguridad específico, se procedió a la instrucción del correspondiente atestado, que se remitió a la autoridad judicial.

El arma ha sido remitida a la Unidad de custodia y depósito de la misma en la Intervención de Armas de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.