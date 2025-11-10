El Ayuntamiento de Arona ha recuperado el mural de «La Lechera», una obra artística que estaba abandonada

El Organismo Autónomo de Cultura y la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arona ha recuperado del mural “La Lechera”. Se trata de una obra artística que, hasta el momento, permanecía abandonada y fuera del alcance del público.

Este mural, ubicado actualmente en Cabo Blanco, vuelve a formar parte del paisaje cultural de Arona, contribuyendo así a la preservación del patrimonio artístico local y el enriquecimiento cultural de la zona.

Arona recupera el mural «La Lechera» y lo expone en Cabo Blanco

Protección del patrimonio cultural

Con esta actuación, el Ayuntamiento quiere mantener su apoyo a la protección y promoción de los bienes culturales del municipio. La idea es acercar así el arte a la ciudadanía y recuperar espacios para la memoria colectiva.

Además de esta recuperación, el Organismo Autónomo de Cultura ha impulsado una labor de rescate y revalorización de diversas esculturas municipales que, hasta hace poco, permanecían almacenadas. Estas piezas se han restaurado y ahora se encuentran expuestas al público en los distintos centros culturales del municipio.

El concejal Naím Yanez Alonso destaca que “por primera vez lleva a cabo una recuperación sistemática de obras artísticas municipales que no estaban siendo aprovechadas, devolviéndolas a la ciudadanía, a quien siempre han pertenecido”.