Tras el comienzo del curso en la ULPGC, se ha podido comprobar que el nuevo acceso a Tafira aligera mucho más el tráfico de la zona

Arranca el curso en la ULPGC con mejoras en el tráfico gracias al nuevo acceso a Tafira

El inicio del curso académico en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha servido también como primera prueba para comprobar la eficacia del nuevo acceso directo al Campus de Tafira, una infraestructura muy demandada por estudiantes, profesorado y usuarios de la circunvalación.

Durante la mañana de este viernes, la puesta en marcha de este acceso se ha dejado notar especialmente en la GC-3 y en la rotonda de Lomo Blanco, donde tradicionalmente se acumulaban largas retenciones a primera hora del día. Según se ha podido comprobar hoy, las colas se redujeron de manera significativa y el tráfico fluyó con mayor normalidad que en años anteriores por estas mismas fechas.

La medida supone un alivio no solo para la comunidad universitaria, sino también para miles de ciudadanos que utilizan a diario esta carretera. Con el aumento de desplazamientos propios del inicio de las clases, el nuevo acceso ha demostrado en su primera jornada que puede contribuir a mejorar la movilidad en uno de los puntos más conflictivos con respecto al tráfico de la capital grancanaria.