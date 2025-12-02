ES NOTICIA

Arranca el juicio a los dos acusados de violar y grabar a una joven en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
La Fiscalía pide 19 años de prisión para cada uno

La joven que denunció que la violaron dos chicos en los carnavales de 2023 de Las Palmas de Gran Canaria afirmó este martes ante la Audiencia Provincial que solo tiene «flashes» de lo ocurrido y no recuerda si dio su consentimiento para mantener relaciones sexuales con ellos.

La Fiscalía pide 19 años de prisión en total para cada uno de los acusados: 15 años por un delito de agresión sexual y otros 4 por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por compartir el vídeo de lo sucedido.

Durante el primer día del juicio, varios testigos han prestado declaración, entre ellos la propia víctima, quien declaró tras un biombo. El taxista que llevó a los acusados hasta la zona del suceso y once policías —que han ratificado sus declaraciones— también han participado en esta primera jornada.

Arranca el juicio a los dos acusados de violar a una joven y grabarlo en el Carnaval de Las Palmas. Archivo RTVC

La víctima sostuvo durante su declaración que no recuerda ni cómo llegó desde la calle hasta el lugar del suceso, ni cómo ocurrió la agresión, ni haber dado consentimiento en ningún momento. El juicio continuará este miércoles con las declaraciones del resto de testigos.

