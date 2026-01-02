La feria se desarrollará hasta el 5 de enero de 2026 en la plaza del Príncipe de Asturias con el objetivo de impulsar la comercialización de la artesanía tradicional y contemporánea

El Cabildo de Tenerife ha inaugurado este viernes la Feria de Artesanía en Reyes de Santa Cruz, que alcanza en esta edición su vigesimoctava convocatoria. La feria se desarrollará hasta el 5 de enero de 2026 en la plaza del Príncipe de Asturias con el objetivo de impulsar la comercialización de la artesanía tradicional y contemporánea.

La iniciativa reúne a un total de 46 artesanos acreditados por el Cabildo de Tenerife, que ofrecerán una amplia y variada muestra de productos artesanos, convirtiendo el centro de la capital en un punto de encuentro entre la tradición, la creatividad y el consumo responsable.

La feria abrirá sus puertas con horario de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 22:00 horas los días 2, 3 y 4 de enero, mientras que el día 5 de enero el horario se ampliará hasta las 00:00 horas.

Identidad y valor

El consejero de Empleo, Efraín Medina, ha celebrado que esta Feria sea «una oportunidad fundamental» para que los artesanos puedan vender su trabajo en un momento clave del año, con las fiestas navideñas, así como para acercar la artesanía a la ciudadanía. «La artesanía no es solo economía, es identidad y esta feria permite que todo ese valor llegue directamente al público», ha señalado.

La Feria de Artesanía en Reyes está organizada por el Cabildo de Tenerife a través de la Empresa Insular de Artesanía, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.