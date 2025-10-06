Arrolla varias motos frente a la Supercomisaría y se da a la fuga

Un hombre está detenido tras llevarse por delante varias motos en la calle de la Supercomisaría de Las Palmas de Gran Canaria y huir cuando la Policía Nacional le dio el alto

Sobre las 20:00 horas de este domingo un vehículo tiró al suelo varias motos en una céntrica calle de Las Palmas de Gran Canaria, justo delante de la Supercomisaría. Así es como se conoce a la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que se encuentra en la C/ Luis Doreste Silva, 68. Un lugar que concentra los departamentos de la Policía Nacional. Varios de agentes de este cuerpo de seguridad le dieron el alto al conductor cuando arrolló con su coche las motocicletas, pero lejos de parar, se dio a la fuga.

Positivo en alcohol y drogas

El hombre no solo se llevó por delante estas motos, estacionadas en un aparcamiento habilitado para este tipo de vehículos, sino que comenzó una huida a gran velocidad por una vía con límite de velocidad de 30 kilómetros hora. Lo hizo ante la mirada de los agentes de la Policía Nacional que vigilan una de las entradas de la Supercomisaría.

Esos agentes le dieron inmediatamente el alto, pero el hombre no paró y se dio a la fuga rápidamente. El testigo pasó entonces a la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que comenzó la búsqueda de este conductor.

Finalmente, y en colaboración con la Nacional, lograron localizar al huido, que fue detenido. Al realizarle las pruebas de alcohol y drogas, dio positivo en ambas.