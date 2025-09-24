El periódico especializado en Igualdad ha valorado el trabajo y el esfuerzo en diferentes campos profesionales de ocho mujeres canarias

Informa: Lidia Rodríguez.

El periódico especializado en Igualdad «Artículo 14» entrega sus premios a las Mujeres Excelentes de Canarias. Ocho profesionales del mundo de la cultura, la sociedad, el deporte, la empresa o la ciencia han recibido este galardón en Santa Cruz de Tenerife.

Ocho profesionales de la cultura, la ciencia o la comunicación han sido premiadas por el periódico «Artículo 14».

Una de las premiadas, la astrofísica, Adriana de Lorenzo Cáceres, ha reconocido el valor que tiene «la paciencia y la perseverancia» en su trabajo. Un esfuerzo que se ha convertido en ejemplo, aseguran los organizadores, para las niñas que quieren dedicarse a la ciencia.

Primera edición

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha destacado que son «mujeres extraordinarias que desafían barreras y cumplen expectativas».

Por su parte, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, ha subrayo «Canarias es tierra de mujeres valientes que han roto techos de cristal y de hormigón. Reconocer a estas mujeres es reconocer lo mejor de nosotros mismos. Hoy celebramos a ocho mujeres con trayectoria excelente».

La primera edición de estos reconocimientos se han entregado en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey de la capital tinerfeña.