La Guardia Civil mantiene abierta la búsqueda de un segundo implicado. El sospechoso huyó tras agredir a una vecina en su domicilio de San Miguel de Abona

Asalto en Tenerife. La tranquilidad de la localidad de Guargacho, en San Miguel de Abona, se rompió cuando dos encapuchados llamaron al timbre de una vivienda y atacaron a la mujer que la habitaba. La víctima abrió la puerta sin sospechar que estaba a punto de vivir un momento de gran violencia.

Imágenes del asalto cedidas por la Guardia Civil

Uno de los agresores la sujetó con fuerza y la retuvo mientras su cómplice intentaba entrar en la casa. Los gritos desesperados de la mujer alertaron a los vecinos y obligaron a los asaltantes a huir sin consumar el robo.

Un detenido y un sospechoso en fuga

Varios meses después de lo ocurrido, la Guardia Civil informó de la detención de un joven de 19 años como presunto autor del intento de robo con violencia. El caso sigue abierto porque un segundo implicado aún no ha sido localizado.

Momento del asalto captado por la cámara de seguridad de la vivienda | Guardia Civil

La investigación, dirigida por el Área de Investigación de Granadilla de Abona, permitió identificar al detenido gracias al análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias. El sospechoso fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granadilla de Abona.

Las labores de identificación del segundo asaltante continúan y la colaboración ciudadana puede resultar clave para localizarlo. La Guardia Civil mantiene activas todas las líneas de investigación.