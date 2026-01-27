Según Asamblea7Islas, la falta de un calendario oficial genera una situación de incertidumbre prolongada que afecta de forma directa a la estabilidad personal, familiar y laboral de las personas participantes en este procedimiento de estabilización

El sindicato Asamblea7Islas ha solicitado este martes a la Consejería de Sanidad un cronograma claro y detallado que incluya las fechas de todos los procesos aún pendientes de la OPE extraordinaria por méritos, en los que esperan elección de plaza y nombramientos unos 5.000 trabajadores.

Asamblea7Islas pide a Sanidad un cronograma para los procesos pendientes de la OPE. Imagen de archivo de una Mesa Sectorial de Sanidad. RTVC.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la falta de un calendario oficial genera una situación de incertidumbre prolongada que afecta de forma directa a la estabilidad personal, familiar y laboral de las personas participantes en este procedimiento de estabilización.

Asamblea7Islas indica que la ausencia de un cronograma impide a los aspirantes planificar aspectos de su vida cotidiana, como solicitar permisos u organizar vacaciones, al quedar todo supeditado a una posible publicación oficial que puede producirse en cualquier momento y que exige una respuesta inmediata para no quedar fuera del proceso.

Todas las fechas previstas

Ante esta situación, reclama la publicación de un cronograma oficial que recoja todas las fechas previstas para los procesos pendientes de la OPE extraordinaria por méritos, incluidas la publicación de los listados definitivos, la apertura de los plazos de elección de plaza y la realización de los nombramientos.

Mientras no se publique un cronograma claro y detallado, concluye la organización, miles de trabajadores seguirán pendientes de decisiones administrativas que condicionan su vida diaria.