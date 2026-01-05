Asencio dedica su primer gol a Elías, un niño canario que lucha contra la leucemia

El defensa grancanario del Real Madrid, Raúl Asencio, convirtió su estreno goleador en el Bernabéu en un emotivo homenaje al pequeño Elías

Raúl Asencio junto a Elías después del partido en el Santiago Bernabéu / Instagram Asencio

Raúl Asencio vivió una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu al marcar su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Pero el futbolista grancanario convirtió ese momento en un gesto cargado de humanidad al dedicárselo a Elías, un niño canario de ocho años que lucha contra la leucemia. El defensa, que ya había mostrado su lado más solidario al visitarlo en el hospital semanas antes y al que apadrinó a través de la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP). Al marcar señaló a la grada donde se encontraba el pequeño dejando claro que ese gol tenía un destinatario muy especial.

Una promesa en medio de la lucha

La historia entre Asencio y Elías empezó cuando el futbolista supo del caso del niño, que desde 2023 combate una dura enfermedad lejos de su casa, de sus amigos y de gran parte de su familia en Canarias. Elías se encuentra viviendo en Madrid para poder seguir su tratamiento y fue sometido recientemente a un trasplante de médula, un momento que su padre definió como “el día cero, el primero del resto de su vida”, después de recibir células madre de un donante anónimo de Polonia que le ha brindado una segunda oportunidad.

Conmovido por su historia y por su origen común canario (ya que el niño es aficionado de la UD Las Palmas y no del Real Madrid), Asencio decidió dar un paso al frente y visitarlo en el hospital el pasado 12 de diciembre, cuando el pequeño todavía estaba en aislamiento tras el trasplante. Aquella visita se convirtió en un chute de ánimo para Elías, que empezó a seguir con más fuerza los pasos de su nuevo ídolo, mientras el jugador le prometía que seguirían en contacto y que habría más momentos compartidos lejos de la habitación del hospital.

Elías, «el amuleto» del central blanco

Cumpliendo esa promesa, Asencio invitó a Elías al Santiago Bernabéu en cuanto el niño pudo salir del aislamiento médico y estar en un entorno más abierto y festivo. El joven canario vivió una jornada muy especial en el estadio. El defensa blanco no solo le regaló la experiencia de ver un partido en directo, sino también la emoción de celebrar con él su primer gol como jugador del Real Madrid. Un tanto que el propio futbolista definió como “un amuleto” gracias a la presencia del pequeño.

“Elías tiene leucemia y lleva mucho tiempo luchando contra esa enfermedad; creo que era bonito que justo el día que ha venido pueda marcar”, explicó Asencio tras el encuentro, subrayando que dedicarle el gol era “lo indicado”. Además dejó caer, entre sonrisas, que habrá que invitar al niño muchas más veces al Bernabéu. La conexión entre ambos se ha convertido en una fuente de motivación mutua. Para el central, que encuentra en la fuerza de Elías una inspiración personal y profesional. Y para el pequeño, que encuentra en el apoyo del futbolista y en el fútbol un motor más para seguir disfrutando la vida.