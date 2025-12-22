El futbolista grancanario del Real Madrid, Raúl Asencio, recibe un reconocimiento en su tierra por su compromiso personal en los proyectos solidarios de la Fundación FIFLP

La Fundación de la Federación de Fútbol de Las Palmas reconoce la labor social de Raúl Asencio / EFE

La Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) ha entregado este lunes un reconocimiento al futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por su «alto grado de colaboración altruista» en los proyectos solidarios del ente federativo, con los que lleva colaborando «muchos meses».

Raúl Asencio presente en la lucha de Elías y Chemi

El jugador grancanario, que recibió un cuadro y un galardón como obsequios de parte de la Fundación FIFLP, ha asegurado que «es un día importante» para él porque antes de ser futbolista «es persona». Por lo que ha priorizado estar cerca y dar apoyo a jóvenes como Chemi o Elías Herrero.

Asencio ha admitido que, pese a la apretada agenda de un futbolista, ha tratado de «estar cerca y en su día a día» para trasladar su apoyo o alegrar a Elías, el pequeño aficionado de la UD Las Palmas que ha recibido el alta médica tras un trasplante de médula ósea, a quien visitó desde fuera de su urna de aislamiento en el hospital madrileño. O a Chemi y su familia tras el incidente que sufrió el joven futbolista del CD Vallinamar.

«Estoy muy contento de que Elías pueda salir hacia delante. Es un niño muy fuerte y estaremos a su lado en cada paso que pueda dar», ha resaltado Raúl Asencio tras conocerse este lunes que la nueva médula del menor ya empieza a trabajar al cien por cien.

Valores por encima del fútbol

Sobre su reconocimiento, ha admitido que es «especial» sentirse reconocido en su hogar, en Canarias, una tierra que abandonó con 14 años «siendo un niño y en busca de un sueño» que ahora vive asentado en la primera plantilla del Real Madrid.

Asencio ha agradecido a su familia por acompañarle en cada momento y ha vuelto a reincidir en que las personas del fútbol «no somos lo que mostramos», sino que tienen un lado personal que «va más allá».

«Aunque juguemos al fútbol o nos dediquemos al deporte somos personas. Es lo más importante. Si no eres persona y no eres humilde, pierdes tu esencia y todos tus valores como deportista. Entonces, a todo este tipo de cosas que se pueden llevar a cabo con la Federación o en el día a día estaré encantado de hacerlo”, ha apostillado luego ante los medios de comunicación.

Reconocido en su tierra

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia, ha resaltado la labor altruista de Asencio durante «muchos meses», más inclusive teniendo en cuenta que es «muy difícil» que los jugadores profesionales dediquen parte de su tiempo a la Fundación de la FIFLP.

Arencibia ha destacado «la humildad» del futbolista grancanario y ha puesto en valor su cercanía con Chemi, Elías y con los demás proyectos del ente de la FIFLP, incluso portando una pulsera de una fundación de Santa Lucía que ha llegado hasta el vestuario del conjunto blanco.

«Nos llena de orgullo su cariño a la provincia de Las Palmas. La visibilidad que da a los proyectos es vital. Raúl Asencio será parte de esta fundación siempre, ya sea como patrono o asesor. La FIFLP siempre será tu casa«, ha incidido la máxima autoridad de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP).

Por su parte, la gerente de la Fundación FIFLP, Gloria Álvarez, ha destacado el papel humano del futbolista del Real Madrid, «un chico que se fue a buscar un sueño, trabajó y logró jugar en uno de los mejores equipos del mundo», y que además ha tenido «predisposición absoluta» desde el primer minuto en todas las acciones que le han propuesto.

Orgullo y cariño por la UD Las Palmas y Luis García

Como grancanario ha admitido que la UD Las Palmas es el equipo de su corazón y que esta temporada la sigue desde la distancia, también por la presencia del entrenador Luis García, con quien coincidió en el Real Madrid C, y a quien considera «muy humano y un entrenador top» que ha sido capaz de levantar el vuelo amarillo: «Ojalá puedan estar de vuelta en Primera División».

Asencio ha resaltado del técnico asturiano su gesto con Elías Herrero, el joven aficionado de Las Palmas que acaba de completar un trasplante de médula ósea, lo que demuestra «el tipo de persona que es» más allá del deporte profesional y de su papel como entrenador.