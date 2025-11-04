La pareja de la víctima de Zaragoza convivía con ella y está ya detenido

Precinto policial en el acceso a la vivienda donde se ha perpetrado el homicidio de una mujer de 49 años este martes en Zaragoza, supuestamente a manos de su pareja, con la que convivía y que ya ha sido detenida. La Policía Nacional investiga los hechos como crimen machista. EFE/ Javier Cebollada.

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza, supuestamente a manos de su pareja, con la que convivía y que ya ha sido detenida, según la Delegación del Gobierno en Aragón.

El crimen se ha cometido a la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José de la capital aragonesa. Así lo ha informado la Policía Nacional.

En el lugar de los hechos, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado a los medios que en torno a las 8:30 horas de este martes se ha recibido una llamada de unos vecinos del domicilio de la pareja. Alertaban de que estaban oyendo una fuerte riña.

Actuación policial

Una patrulla se ha presentado en el domicilio. En un primer momento el varón ha impedido la entrada de los agentes a la casa, por lo que han tenido que actuar por la fuerza. En el interior han encontrado a la mujer, con varias cuchilladas en el cuerpo.

Aunque han intentado hacerle maniobras de recuperación, ha sido imposible salvar la vida de la mujer. Se llamaba Eugenia y tenía 49 años. Según Beltrán, no estaba incluida en el sistema VioGén.

A falta de concluir las investigaciones, el delegado del Gobierno ha explicado que no consta que la pareja tuviera hijos. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

35 mujeres muertas en lo que va de año

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían al menos 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. 1.330 desde que comenzaran las estadísticas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Iigual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.