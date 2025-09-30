El senador de ASG pide reabrir el debate sobre la posibilidad de contar con nuevas infraestructuras para mejorar la conectividad marítima con La Gomera, La Palma y El Hierro

Fabián Chinea, senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), ha pedido a los gobiernos de España y de Canarias que se agilicen las obras de acceso viario al puerto de Los Cristianos, en Tenerife, para mejorar la conexión por carretera con la instalación «estratégica» para la conectividad con La Gomera, La Palma y El Hierro.

El senador Chinea (ASG) pide agilizar las obras de acceso al muelle de Los Cristianos. Imagen del muelle de Los Cristianos. Imagen Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Esta obra, recuerda Chinea, está incluida en el convenio de carreteras suscrito en 2018 entre los ejecutivos central y regional, motivo por el cual, ha añadido, «es el momento de abordarla y terminar con las dificultades de acceso existentes en la actualidad».

Chinea ha indicado asimismo que la mejora de las instalaciones en Los Cristianos y de sus accesos viarios es un asunto que interesa mucho a los ciudadanos de las llamadas islas verdes, «con implicación directa de cabildos como el de La Gomera, muy implicados en mejorar la conectividad marítima y aérea para las islas que sufren la doble y triple insularidad«.

En una respuesta a una pregunta del senador, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que se impulsan diversas actuaciones en el puerto de Los Cristianos, en Arona, caso del refuerzo del dique con una inversión de 5,3 millones de euros, así como la reorganización de la zona de servicio terrestre y la futura construcción de un nuevo acceso viario soterrado al recinto portuario en el marco del convenio de carreteras.

Cuello de botella de la economía de La Gomera

Chinea ha indicado que, no obstante, esas medidas son «insuficientes si no se aborda de manera integral la congestión estructural que sufre ahora mismo esta infraestructura».

Para el senador de ASG Los Cristianos es «un cuello de botella que limita el desarrollo económico y social de las tres islas verdes. La saturación del muelle y de sus accesos compromete la vida cotidiana de miles de personas y el transporte de mercancías en el mercado interinsular. No podemos resignarnos a medidas parciales: hacen falta decisiones de calado».

Fabián Chinea también ha destacado la «buena disposición y compromisos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para mejorar la situación actual del puerto».

Además, el senador ha propuesto retomar el debate sobre la conveniencia de la ejecución del proyecto del puerto de Fonsalía, en el sur de Tenerife, como alternativa para el transporte de pasajeros y mercancías con las islas verdes, una posible alternativa que para ASG sigue siendo merecedora de análisis en busca de un consenso que, ha subrayado, «haga compatible la sostenibilidad ambiental con un incremento de una conectividad marítima que, sin duda, es reclamada por la sociedad de las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro».