La patronal hotelera celebra en Puerto de la Cruz su ‘VIII Reconocimiento a personas trabajadoras del sector’, un evento que resalta cada año la profesionalidad del personal



Un total de 82 trabajadores y trabajadoras de establecimientos hoteleros asociado a Ashotel recibieron este miércoles en el hotel Atlantic El Tope de Puerto de la Cruz un homenaje por su dedicación, servicio y buen hacer en su labor diaria. Se trata del VIII Reconocimiento anual que celebra la patronal hotelera de la provincia tinerfeña, una iniciativa que puso en marcha en 2017, coincidiendo con su 40 aniversario.

Informa RTVC.

Profesionales de diversos departamentos y categorías, como camareras de pisos, valets, gobernantas, responsables de mantenimiento, maîtres, recepcionistas, cocineras y cocineros, jefes de equipaje, de sector, de calidad… administrativos, jardineros o responsables de compras, entre otros puestos, representan algunas de las categorías laborales de las personas homenajeadas este miércoles reconocidas por su excelente desempeño.

La bienvenida corrió a cargo del gerente de Ashotel, Juan Pablo González, quien también fue el conductor del acto, y en el que participaron el segundo teniente de alcalde de Puerto de la Cruz, Alonso Acevedo; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; y el presidente de Ashotel, Jorge Marichal.

Ashotel pone en valor la implicación y buen hacer de más de 80 profesionales de alojamientos asociados en su acto anual. Ashotel.

Asimismo, asistieron otros miembros del Comité Ejecutivo de Ashotel, como las vicepresidentas y vicepresidentes, Victoria López, Myriam Ortega, Enrique Talg y Carlos García, así como otros representantes del Consejo Directivo de Ashotel, de establecimientos asociados, sindicatos y colectivos profesionales vinculados al sector hotelero.