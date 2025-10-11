Así Somos: Ansiedad

A sus 48 años, Raquel ha enfrentado una depresión aguda acompañada de ansiedad, una experiencia que ha transformado su forma de ver la vida. En su tiempo libre encuentra consuelo en la playa y la música, pequeñas pausas que le permiten reconectar con el presente.

Hablar, pedir ayuda y rechazar frases vacías

A quienes atraviesan una situación similar, Raquel aconseja con firmeza: habla con alguien de confianza y busca ayuda profesional. Denuncia las frases vacías que suelen minimizar el sufrimiento, como «venga, que tú puedes», o «coge aire y ya se te pasa», que lejos de ayudar, aumentan la incomprensión.

Voluntariado como forma de vida y superación personal

Uno de los mayores logros de Raquel ha sido encontrar en el voluntariado, en la asociación Atelsam Salud mental, una vía de sentido y reconstrucción personal. A pesar de haber vivido un intento autolítico, ha salido adelante gracias a una red de apoyo sólida, su esfuerzo y herramientas como la aceptación de los límites y la gestión de la culpa.

Inclusión, salud mental y el derecho a ser visible

Para Raquel, la inclusión comienza por dar visibilidad a lo invisible: las enfermedades mentales, especialmente en mujeres. Aboga por una sociedad empática, que no ignore el sufrimiento psicológico y garantice a todas las personas la oportunidad de llevar una vida digna y plena.