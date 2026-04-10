Sanidad muestra a la comisionada de Salud Mental los recursos implantados en La Palma

Estos nuevos recursos responden a un proyecto piloto a nivel nacional financiado con 1,5 millones de euros

La Consejería de Sanidad presentó este viernes a la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González, los recursos disponibles para la atención a la salud mental en la isla de La Palma.

Durante el encuentro se evaluó el funcionamiento del Centro de Día y la Unidad de Noche ubicados en San Andrés y Sauces, dispositivos clave para acercar la asistencia a zonas que antes carecían de estos servicios.

Facilitar los recursos necesarios

La puesta en marcha del Centro de Rehabilitación Psicosocial y la Unidad de Noche responde al objetivo de evitar desplazamientos a otros municipios como Santa Cruz de La Palma o Los Llanos de Aridane.

González destacó que se trata de “un ejemplo de equidad territorial”, al facilitar el acceso a recursos esenciales en áreas tradicionalmente menos atendidas.

Ambos dispositivos se han financiado con 1,5 millones de euros del Ministerio de Sanidad para hacer frente al impacto psicosocial provocado por la erupción volcánica. Según Héctor Izquierdo, este fenómeno incrementó notablemente problemas como la violencia doméstica.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, subrayó que ya se ha atendido a decenas de pacientes, consolidando estos recursos como fundamentales para mejorar la autonomía, la adherencia a los tratamientos y la estabilidad clínica.