ASÍ SOMOS | BRISEIDA GÓMEZ SANTANA

ALUMNA I.E.S LOS TARAHALES

Briseida Gómez Santana, de 16 años y estudiante de 1º de Bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES Los Tarahales, destaca por su sensibilidad, su carácter cariñoso y perfeccionista, y por una profunda capacidad para analizar la realidad que la rodea.

Vocación por la salud y el equilibrio personal

Desde pequeña soñó con ser veterinaria por su amor a los animales, pero con el tiempo, comprendió que se trata de una profesión que requiere una gran fortaleza emocional. Ese proceso personal la llevó a interesarse por la nutrición, un ámbito desde el que le gustaría ayudar a las personas a mejorar su relación con la comida y a cuidar su bienestar físico y emocional.

Aficiones y tiempo libre

En su día a día, encuentra el equilibrio en las cosas sencillas. Disfruta escuchando música, viendo series coreanas y compartiendo tiempo de calidad con su familia. Aunque no practica deportes en equipo, le gusta caminar, sobre todo por las mañanas, como una forma de desconectar y cuidarse.

Momentos de la visita a Televisión Canaria

Redes sociales, aprendizaje y presión digital

Briseida convive con las redes sociales como muchas otras jóvenes de la Generación zeta, la primera de personas nativas digitales totales. Para ella, Instagram es la plataforma principal y una herramienta útil para entretenerse, comunicarse y resolver dudas de sus estudios.

El reto del perfeccionismo en el entorno digital

Reconoce que las redes también pueden ser una fuente de motivación, pero advierte de la presión que generan ciertos mensajes de “mejora constante”, especialmente cuando fomentan la comparación y no respetan los ritmos personales.

Al analizar los riesgos de la exposición constante, Briseida reflexiona con sinceridad:

“Muchos jóvenes conocen los aspectos negativos de las redes, pero a veces los ignoramos porque no creemos que sea tan grave o porque no nos conviene hacerlo”

Momentos de la grabación del programa Así Somos Redes Sociales.

Un mensaje de respeto y autocuidado

Briseida aporta una mirada honesta sobre las RRSS y la importancia de respetar los procesos individuales. Su mensaje es claro: cada persona avanza a su propio ritmo y eso está bien. Evitar las comparaciones, valorar el camino recorrido y cuidarse a uno mismo es fundamental para seguir avanzando, aunque sea despacio; avanzar despacio no significa dejar de avanzar.