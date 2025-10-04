IES San Matías, Tenerife

Con 17 años, Yumalai Guadalupe Negrín destaca por su esfuerzo diario tanto en el deporte como en el ámbito académico. Compagina sesiones intensas de entrenamiento en natación con el estudio del Bachillerato, sin descuidar el valor del tiempo compartido con su familia y amistades, sus principales pilares emocionales.

Una carrera brillante en la natación, fruto del esfuerzo y la constancia

Yumalai ha logrado participar en varios campeonatos nacionales de natación, consolidando una gran trayectoria deportiva. Este éxito es resultado de su entrega y mentalidad:

“Confiar en mí y entrenar al máximo”, una frase que resume su actitud ante los retos.

El desafío académico: Bachillerato con destino a Medicina

Más allá del deporte, Yumalai tiene un objetivo claro: estudiar Medicina. Para ello, trabaja con constancia para obtener las calificaciones necesarias en Bachillerato, demostrando que la planificación y el esfuerzo personal son claves para alcanzar grandes metas.

Un mensaje para otros jóvenes: cree en ti y da lo mejor

A quienes se enfrentan a retos similares, Yumalai transmite un consejo sencillo pero poderoso:

“Lo primero es confiar en uno mismo y decirse que sí puede hacerlo. Que al final del camino no se arrepienta de haber podido dar algo más.”

Una filosofía que aplica tanto en la piscina como en el aula, y que inspira a otras personas jóvenes a dar lo mejor de sí mismas.

Inclusión, respeto y diversidad: el mundo que Yumalai quiere construir

Comprometida con la inclusión, Yumalai defiende una sociedad donde todas las personas, independientemente de sus diferencias, puedan participar en igualdad de condiciones.

Cree firmemente en una sociedad con más empatía y respeto, sin prejuicios ni estereotipos, donde se garantice la accesibilidad, la educación inclusiva y el empleo justo para todos. Para ella, valorar la diversidad es clave para construir un mundo más justo y humano.