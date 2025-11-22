Así Somos: Enfermedades Raras

Mercedes, con 32 años, vive con una enfermedad rara y genética desde nacimiento. Sin embargo, esta condición no ha definido su vida. Desde muy pequeña, ha demostrado una valentía admirable, enfrentándose a múltiples intervenciones médicas, procedimientos complejos y situaciones de bullying.

Convertir los obstáculos en escalones

A lo largo de los años, Mercedes ha aprendido a transformar las dificultades en impulso para avanzar. Cada reto superado ha sido un paso hacia nuevas metas, mostrando una capacidad de resiliencia poco común. Su actitud ante la vida es una lección de superación y determinación.

El poder de la palabra escrita

Sus dos novelas publicadas —especialmente la primera, que cosechó un gran éxito— son un claro ejemplo de su creatividad y determinación.

La escritura se ha convertido en su refugio, un espacio donde puede expresar sus emociones y construir mundos imaginarios.

Tiempo libre y bienestar personal

Además de escribir, Mercedes disfruta de actividades que enriquecen su día a día: leer, jugar videojuegos y pasar tiempo con sus amistades. Estos momentos de desconexión y disfrute son esenciales en su equilibrio emocional y vital.

Una visión clara de la inclusión

Mercedes cree firmemente en una sociedad más empática y comprensiva, donde todas las personas, sin importar su estado de salud o sus capacidades, tengan las mismas oportunidades. Para ella, la inclusión no es solo un ideal, sino una necesidad real para una convivencia justa.

Un mensaje que inspira

Su mensaje es directo y esperanzador: “La vida, aunque a veces presente desafíos imprevistos, siempre ofrece nuevas oportunidades para crecer y aprender.” Mercedes anima a quienes enfrentan situaciones difíciles a seguir luchando por sus sueños y a encontrar fuerza en el apoyo de quienes les rodean.