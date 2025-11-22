IES San Sebastián de La Gomera

Victoria Jerez Rodríguez, con 16 años, es una joven llena de vitalidad, curiosidad y pasión por vivir nuevas experiencias. En su tiempo libre, disfruta del contacto con sus amistades, se mantiene conectada a través del móvil y se sumerge con entusiasmo en el mundo de la lectura.

El valor de la independencia

Uno de sus mayores logros hasta ahora ha sido la independencia que ha conseguido al vivir experiencias por sí misma. Viajar sola ha sido un paso importante que refleja su valentía y su deseo de explorar el mundo de forma autónoma.

Superar los primeros desafíos

Esta independencia no ha estado exenta de retos. Viajar sin sus padres supuso el desafío de «buscarse la vida» y valerse por sí misma. Aunque al principio fue complicado, Victoria logró superar esas dificultades y comprendió que estas vivencias, aunque duras al comienzo, acaban dejando recuerdos inolvidables.

Un mensaje para quienes enfrentan obstáculos

Victoria lanza un mensaje claro a quienes estén atravesando momentos difíciles:

“La vida consta de obstáculos, algunos más difíciles que otros, pero todos tenemos la suerte de poder disfrutar de la vida. A pesar de las dificultades, tenemos que seguir adelante y demostrar que nos merecemos seguir experimentando cosas.”

Una reflexión sincera que invita a seguir adelante con optimismo y determinación.

Inclusión, igualdad y respeto

Para Victoria, la inclusión es un valor esencial. En su opinión, consiste en garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y respeto para todas las personas, valorando la diversidad y reconociendo las distintas capacidades. Cree firmemente en una sociedad donde todos tengan un lugar.

Una sociedad más justa e inclusiva

Aunque reconoce que se han logrado avances importantes en materia de apoyo social, Victoria lamenta que todavía exista discriminación hacia quienes son “diferentes”. Confía en que, en un futuro próximo, se construya una sociedad realmente inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades sin excepción.