El programa de Responsabilidad Social de RTVC aborda este sábado, a las 12:00 horas, la presión de la juventud ante el futuro profesional y las expectativas vitales

Televisión Canaria emite este sábado, a las 12:00 horas, una nueva entrega de ‘Así Somos’, dedicada al estrés académico. El programa contará con la participación del alumnado del IES Garoé de Valverde, en El Hierro, que ha preparado los contenidos en el aula y los trasladará al plató de Televisión Canaria de la mano de Daniel Castañeda, encargado de ejercer como presentador. Esta entrega estará amadrinada por Elena Marrero, compañera del programa ‘Choss’ de Canarias Play.

La clase planteará sus inquietudes a dos profesionales invitados: el psiquiatra Eduardo Vera Barrios y el educador social y profesor universitario Graziano Pellegrino.

Eduardo Vera, psiquiatra Graziano Pellegrini, educador social

Cuando el estrés se desborda

Los profesionales coinciden en que cierto nivel de estrés puede llegar a ser positivo porque nos mantiene en alerta y nos ayuda a hacer frente a las responsabilidades. Sin embargo, es cada vez más habitual que esos niveles se desborden o lleven a la autoexigencia, sobre todo si pensamos que nos encontramos ante una generación que quiere resultados rápidos y que está acostumbrada a la inmediatez.

Es una de las reflexiones que harán los invitados al programa, además de dar algunas recomendaciones al alumnado que se enfrenta a momentos clave en su trayectoria como pueden ser la elección de una carrera.

El riesgo del «puedes con todo»

Cada vez más expertos consideran que la competitividad actual no la teníamos antes. La sociedad impone nuevos modelos que priman los resultados y menos el proceso, lo que puede generar situaciones de ansiedad y estrés que, a menudo, somos incapaces de gestionar de manera adecuada.

Daniel Castañeda, el alumno que hará de presentador en esta entrega del programa

En lugar de recordar a alguien que «podemos con todo», es mejor decir que «no pasa nada si no podemos». Es un cambio de perspectiva que nos ayuda a pensar menos en una sensación de fracaso que casi nunca obedece a la realidad.

Pequeños hábitos para afrontar el futuro

Evitar el estrés no siempre es posible, pero sí pueden minimizarse sus efectos. Es uno de los mensajes que los invitados trasladarán en un programa en el que también darán algunas recomendaciones para regular esas situaciones. Buscar el equilibrio entre el estudio y el tiempo de ocio es fundamental, además de socializar, tener buenas rutinas de alimentación y sueño y limitar el uso de las pantallas.