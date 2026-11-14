ASÍ SOMOS | ÓSCAR LORENZO LORENZO

Psicólogo y Coordinador del Centro Aluesa de tratamiento de adicciones comportamentales de Fundación Adsis

Óscar Lorenzo Lorenzo es psicólogo y el actual coordinador del Centro Aluesa en la Fundación Adsis, una labor que desempeña con un enfoque cercano, positivo y organizado. Con una trayectoria dedicada al bienestar social, su carrera dio un giro en 2013 cuando, tras dirigir diversos centros de menores, asumió el reto de liderar este programa especializado en adicciones, lo que considera una gran oportunidad para continuar su labor asistencial en un área tan crítica.

LA VISIÓN CLÍNICA: DESMITIFICAR LA CULTURA DEL CONSUMO

Óscar destaca por su capacidad para analizar el entorno social de Canarias, donde el alcohol y otras sustancias están profundamente integradas en la cultura del ocio y las celebraciones. Según su análisis, el gran problema radica en que, cuando una conducta o sustancia se normaliza socialmente, los efectos negativos tienden a minimizarse.

Insiste en la importancia de desmontar lo que considera el mayor mito actual: la creencia de que el consumo de sustancias o la realización de conductas adictivas son «atajos» válidos para encontrar bienestar, alegría o seguridad. Óscar insiste en que la sociedad debe dejar de asociar falsamente la felicidad o el placer con el consumo, ya que este es el principal riesgo que fomenta la dependencia en la juventud.

Momentos de la entrevista del programa Así Somos, alcohol y drogas.

EL RETO DE LAS ADICCIONES EN LA JUVENTUD ACTUAL

Desde su posición en el Centro Aluesa, advierte sobre un cambio en los patrones de consumo. Mientras que en adolescentes la preocupación principal se centra en los vapers, el alcohol y el cannabis, en la franja de 18 a 30 años se observa un preocupante incremento de las apuestas deportivas (online y presenciales) y el uso de drogas sintéticas. Un denominador común en ambos grupos es la pérdida de percepción del riesgo, a menudo alimentada por una desinformación digital constante.

Ante esta realidad, defiende que un programa de televisión que trate las adicciones «sin filtros» es un servicio público de primer orden, necesario para llegar a las familias y a la población joven de manera directa y efectiva.

Durante la grabación del programa.

GUÍA PARA FAMILIAS Y PERSONAS AFECTADAS

Para Óscar, el papel de la familia es fundamental. Su consejo para los padres es claro: escuchar, empatizar y no juzgar. Propone un modelo de autoridad bien entendida, basada en el ejemplo, el diálogo y el establecimiento de límites claros. Considera que, cuando existe una familia unida y cercana, es posible reconducir las conductas de riesgo antes de que se conviertan en un problema mayor.

Para quienes sienten que «se les está escapando el control», su mensaje es de esperanza y acción:

«El simple hecho de dudar si el control se está perdiendo es el primer paso para reconducirlo. Aceptar que no puedes solo y pedir ayuda profesional es la decisión más valiente. No importa si las primeras veces fracasas, lo importante es seguir intentándolo; el resto del proceso es mucho más llevadero cuando se hace de la mano de personas expertas».