ASÍ SOMOS | FRANCISCO HERRERO ZAPATA

Inspector Jefe en la Jefatura Superior de Policía de Canarias

El Inspector Jefe Francisco Matías Herrero Zapata es una figura clave en la estructura de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Con 26 años de servicio a su espalda, actualmente lidera la Sección 1ª de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en Las Palmas. Bajo su mando se encuentran unidades estratégicas como la U.P.R. (Unidad de Prevención y Reacción), los Guías Caninos y las delegaciones de Participación Ciudadana, áreas fundamentales para la prevención del delito en nuestras islas.

La vocación de servicio de Francisco no es fruto del azar. Siendo apenas un niño de 4 años, la visita a una jefatura de policía de la mano de un vecino oficial despertó en él una vocación inquebrantable. Formado en los Salesianos, donde el servicio a los demás es un pilar fundamental, ha dedicado más de dos décadas a distintas brigadas de élite: desde la lucha contra redes de inmigración ilegal (UCRIF), pasando por la UDEF (delincuencia económica) hasta liderar durante 12 años el Grupo de Crimen Organizado en la UDYCO.

Para él, ser policía no es un trabajo de «talento» innato, sino de constancia. Un esfuerzo que, asegura, compensa cada día al ver la entrega de sus agentes. Asegura que sus logros son fruto del trabajo.

«Todo lo que consigo es a base de pico y pala»

Momentos de la visita a las instalaciones de Televisión Canaria.

RADIOGRAFÍA DEL CONSUMO EN LAS ISLAS

Como experto en la calle, el Inspector Jefe aporta una visión cruda y real sobre cómo ha evolucionado el consumo. Advierte de que, aunque el alcohol y el cannabis siguen siendo la puerta de entrada habitual a los 16 años, hay tendencias locales alarmantes:

Nuevas amenazas: Advierte sobre el peligro del consumo de cocaína en jóvenes de 17 y 18 años, mencionando el auge del «Sacke» y el preocupante «Boliche» (crack local).

El peligro del «Tusi»: Niega que sea cocaína rosa y alerta sobre su peligrosidad extrema, señalando que su color es simplemente el resultado de tintes químicos.

El mito de las drogas blandas: Es tajante: para él no existen. Critica que el cannabis sea la droga más comercializada simplemente por ser «más rentable» a nivel penal, ignorando los graves riesgos psiquiátricos que conlleva para jóvenes con predisposición a enfermedades mentales.

EL ORDEN PÚBLICO

Los datos que maneja su unidad son reveladores: el 90% de los incidentes por agresiones o amenazas en zonas de ocio están vinculados al consumo de sustancias. Francisco es tajante respecto al alcohol: aunque sea legal, es la droga que, junto al tabaco, más muertes provoca estadísticamente y el principal detonante de la alteración del orden público los fines de semana.

Durante la grabación del programa Así Somos, alcohol y drogas.

LA PREVENCIÓN COMO HERRAMIENTA VITAL

Su trabajo diario le ha enseñado que, aunque las modas cambian —como la aparición de nuevos dispositivos tipo ‘vaper’ que, según advierte, también generan adicción—, el problema de fondo sigue siendo la falta de información y de percepción de riesgo de la juventud.

Como responsable de la delegación de Participación Ciudadana, nos deja claro: la labor policial no termina en la detención, sino que empieza en la educación.

EL ORGULLO DE LA PLACA Y EL VALOR DE LA FAMILIA

Para desconectar de la intensidad de su cargo, Francisco tiene claras sus prioridades: su familia y el entrenamiento, en ese orden estricto. Se siente un privilegiado por el equipo que le rodea y confiesa que cada día encuentra un motivo para estar orgulloso de su profesión, especialmente cuando recibe las novedades diarias de sus agentes y ve su entrega más allá de lo exigible.

Su mensaje es una llamada a la responsabilidad: todo lo que crea adicción, a la larga, destruye vidas. Francisco tiene la firme convicción de que su labor es recordar que la verdadera libertad empieza, precisamente, por la conciencia de los riesgos.