ASÍ SOMOS | SARA GONZÁLEZ PRADO

IES San Sebastián de La Gomera

Sara González Prado, a sus 16 años, tiene las ideas claras sobre lo que de verdad importa. Estudiante de 1º de Bachillerato en el IES San Sebastián de La Gomera, se define como una joven inteligente, sentimental y, por encima de todo, empática. En un mundo que a veces parece ir demasiado rápido, Sara encuentra su refugio y su forma de desconectar en la música, su compañera inseparable cuando necesita alejarse del ruido exterior.

ESCUCHAR PARA AYUDAR: UNA VOCACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Si algo define a Sara es su capacidad para saber escuchar y comunicarse, cualidades que valora profundamente de sí misma. Aunque todavía está perfilando su camino profesional, tiene una certeza que guía sus pasos: quiere dedicar su futuro a ayudar a los demás. Ya sea a través de la Enfermería o del Magisterio, su objetivo es que su trabajo tenga un impacto positivo en la vida de las personas.

UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE EL CONSUMO Y EL ENTORNO

Sara no se queda en la superficie cuando analiza los retos de su generación. Respecto al consumo de sustancias, cree que, aunque se habla mucho, se hace de forma superficial. Para ella, no basta con saber cómo afectan las sustancias al sistema nervioso; falta hablar de cómo dañan a los seres queridos y al entorno de quien consume.

Visita a las instalaciones de Televisión Canaria.

Reconoce que la curiosidad es el primer impulso, pero que el conocimiento de los riesgos debe ser el freno.

Desde su punto de vista, existe una trampa de idealización en la que las series y redes sociales se limitan a vender el ‘’brillo’’ del consumo inmediato, pero ocultan de forma deliberada toda la realidad de las consecuencias posteriores.

EL CONSEJO DE SARA: «EL PROBLEMA NO ERES TÚ, ES EL GRUPO»

Con gran madurez, Sara lanza un mensaje directo a quienes sienten que deben consumir para tener aceptación o para «soltarse» en una fiesta:

«No necesitas obligarte a nada para encajar»

Para ella, si una persona no está cómoda estando sobria en un grupo, quizá el problema no sea ella, sino que está en el lugar equivocado.

Momentos de la grabación del programa Así Somos, Alcohol y drogas.

UN DESEO PARA SU GENERACIÓN

Para Sara, la clave para que su generación sea más feliz es sencilla pero poderosa: mirar a los lados. En una sociedad acelerada donde cada uno va a lo suyo, ella apuesta por la empatía y el apoyo mutuo. Su deseo es que aprendamos a avanzar juntos, prestando atención a quienes nos rodean para mejorar como sociedad.