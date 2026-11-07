ASÍ SOMOS |LEIRE HÒA PORRAS RODRÍGUEZ

Leire Hòa Porras Rodríguez, de 16 años y estudiante de 1º de Bachillerato, se define como una persona versátil, curiosa y cooperativa. Entre sus aficiones están dibujar, aprender a tocar el violín y cocinar, actividades que compagina con sus estudios y con sus inquietudes de cara al futuro. Entre sus opciones profesionales se encuentran Psicología y Psiquiatría, dos disciplinas que despiertan especialmente su interés.

Una reflexión sobre el acoso escolar

Leire aborda el bullying y el acoso escolar desde la perspectiva de una adolescente. Para ella, una situación deja de ser una simple ‘tontería de clase’ cuando una persona deja de sentirse cómoda con lo que está ocurriendo o cuando existe una intención de causar daño.

También destaca el papel de quienes presencian estas situaciones. En su opinión, los testigos pueden tener miedo a intervenir por las posibles consecuencias, especialmente cuando sienten que nadie más está dispuesto a actuar. Una reflexión que pone de manifiesto la importancia de crear entornos escolares seguros, donde pedir ayuda y defender a un compañero no genere miedo.

Para Leire, si toda una clase desaprueba un comentario ofensivo en lugar de reírse o mirar hacia otro lado, este pierde su sentido y puede dejar de repetirse. El respeto, la empatía y la colaboración entre compañeros pueden convertirse en herramientas fundamentales para frenar el acoso escolar.

Momentos de la grabación del programa Así Somos, acoso escolar.

«No estás sola»

Leire recuerda a quienes sufren bullying que no están solos y que existen personas que se preocupan por ellos y a las que pueden acudir cuando necesiten ayuda. Pedir apoyo, explica, no debería ser motivo de vergüenza ni de miedo.

Como mensaje final, Leire invita a afrontar las dificultades sin renunciar a los objetivos: «No dejéis que los inconvenientes que la vida os lance eviten que consigáis vuestros objetivos. Carpe Diem».