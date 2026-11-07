ASÍ SOMOS | YURENA BAYOLL HERNÁNDEZ

POLICÍA NACIONAL

YURENA BAYOLL HERNÁNDEZ

Yurena Bayoll Hernández es una de las voces experta del programa ‘Así Somos’ de esta temporada. A sus 46 años, esta Oficial de la Policía Nacional, integrada en el área de Participación Ciudadana, aporta una visión esencial sobre la seguridad en las aulas. Se define como una mujer alegre, luchadora y, sobre todo, comunicativa; cualidades que traslada cada día a su labor con los jóvenes de nuestras islas.

UNA VIDA DEDICADA A LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA

Yurena ingresó en la academia de policía en 2007. Tras casi dos décadas de servicio, ha dedicado los últimos cuatro cursos escolares a una misión vital: el Plan Director para la Convivencia y la Seguridad Escolar. Su función es puramente preventiva, trabaja de forma integral con el alumnado, la familia y los docentes para que el entorno educativo sea un lugar seguro.

Para Yurena, el éxito de su trabajo reside en que los menores comprendan que el acoso no es «un juego de niños», sino una realidad grave que requiere la ayuda y el apoyo mutuo de todo el grupo.

Momento de la grabación del programa Así Somos Acoso Escolar

EL ACOSO EN LA ERA DIGITAL: SIN LUGAR DONDE REFUGIARSE

Con la claridad que da la experiencia, Yurena define el acoso de forma directa:

«Es hacer daño a un compañero entre uno o varios, a propósito, y muchas veces dejándolo indefenso».

La oficial advierte sobre el impacto devastador del ciberacoso, una modalidad que ha cambiado las reglas del juego. Según explica, el dispositivo móvil impide que el menor pueda desconectar del mensaje negativo al llegar a casa. La viralidad y la profunda sensación de soledad son, en la actualidad, lo que más hiere al adolescente.

ERRORES COMUNES Y LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN

Desde su posición, Yurena señala los fallos que solemos cometer los adultos:

Las familias a veces restan importancia a los conflictos o cometen el error de no comunicarlo al centro educativo, impidiendo que este pueda intervenir.

Y el personal docente, a menudo desbordado por ratios elevadas y cargas lectivas, tiene difícil observar lo necesario para detectar casos que los menores no suelen contar por miedo.

DESCONEXIÓN Y LADO HUMANO

Fuera del uniforme, Yurena recarga energías disfrutando de su familia y su pasión por viajar. Como buena habitante de nuestras islas, el mar es su refugio principal. Los deportes acuáticos son su vía de escape favorita para mantener ese espíritu luchador que la caracteriza y volver cada día a las aulas con la mejor de sus sonrisas.

Su mensaje en Así Somos es una llamada directa a la acción para cualquier joven que esté sufriendo: »La herramienta más potente es pedir ayuda».

«No estás solo. Existe una red formada por el centro, tus padres y nosotros, la policía. Habla con tu persona de confianza porque esto tiene solución»