ASÍ SOMOS | ROMINA BARRIOS VIERA

Abogada especializada en Ciberdelincuencia

En Así Somos, contamos con la mirada experta de Romina Barrios Viera, abogada de 42 años especializada en Ciberdelitos y Ciberdelincuencia. Se define como una mujer disciplinada, resiliente y meticulosa, cualidades que aplica para convertir el caos de internet en un espacio con garantías legales.

EL ORIGEN: DE LOS BITS A LAS LEYES

Perteneciente a la generación millennial, el camino de Romina no empezó en los códigos legales, sino en los informáticos. Su formación técnica previa le permitió vivir la evolución digital desde dentro, lo que más tarde se convirtió en su motor profesional: al darse cuenta de que el crecimiento tecnológico no siempre iba de la mano de un marco jurídico claro, decidió convertirse en el puente entre ambos mundos.

Desde hace seis años defiende los derechos de las personas en internet, aportando una visión que entiende la tecnología para poder legislarla con sentido.

LA «PLAZA PÚBLICA» DIGITAL: ¿DÓNDE NOS EQUIVOCAMOS?

Para ella, la «metedura de pata» más común es creer que las redes sociales son espacios privados y advierte sobre la exposición inconsciente de datos personales propios y ajenos.

«Si no lo contarías en voz alta en medio de una plaza, no deberías publicarlo en redes sociales. En el momento en que compartes algo, pierdes el control sobre ese contenido para siempre».

Romina recalca que la juventud, inmersa en la cultura de la inmediatez, a menudo confunde la libertad con la falta de responsabilidad. Lo que hoy parece un meme o un comentario trivial, mañana puede ser el lastre que condicione una oportunidad laboral o personal.

En el plató de Así Somos.

DESMONTANDO DUDA

En sus charlas con jóvenes, Romina observa cómo las preocupaciones cambian con la edad:

De 12 a 14 años: Los conflictos suelen centrarse en la imagen y el entorno escolar.

De 14 a 18 años: Aparece el miedo por la reputación futura y las consecuencias de lo que se comparte «en broma».

Su respuesta es siempre educativa: la clave no es el miedo, sino la conciencia digital crítica.

«LOCA DEL DATO» Y AMANTE DEL 1.0

A pesar de trabajar en el epicentro de lo global y lo digital es una firme defensora de la privacidad real. Se autodenomina una «loca del dato» y gestiona su intimidad de forma meticulosa: selecciona minuciosamente qué publica y dónde.

Para desconectar huye de las pantallas. Su mundo 1.0 lo ocupan su familia y la lectura. Y un detalle que la define: prefiere la cercanía de una llamada de teléfono antes que una cadena interminable de mensajes. Para ella, la tecnología debe estar al servicio de la vida, y no al revés.

Momentos de la grabación del programa Así Somos Redes Sociales

SU «MD» (Mensaje Directo)

Para Rita, espacios como este son vitales para educar desde la prevención. Su mensaje final es claro: Internet no es un lugar para el miedo, pero sí para ir con armadura. Una armadura que no se fabrica con prohibiciones, sino con herramientas, límites claros y sentido crítico.