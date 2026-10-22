Astrid Pérez ordena revisar el Portal de Transparencia del Parlamento tras detectar errores

El comunicado coincide con la publicación este jueves en algunos medios de los gastos de un viaje a Japón en 2025 para participar en la Conferencia Anual del Foro de Concejales de Asia

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha solicitado a los servicios de la institución que verifiquen los datos publicados en su Portal de Transparencia tras detectar errores en ellos y que refuercen los controles sobre la información que se incorpore en el futuro. Según ha informado la Presidencia de la Cámara en un comunicado, esta revisión pretende evitar confusiones y prevenir la atribución de gastos o datos incorrectos a cualquier miembro de la institución.

Astrid Pérez en una imagen de archivo. Europa Press Canarias

El Parlamento reforzará los controles sobre la información publicada

La Presidencia considera prioritario que la ciudadanía pueda consultar información «rigurosa, clara, precisa y accesible«, con garantías de fiabilidad y comprensión, y que los datos reflejen adecuadamente la actividad de la Cámara y de sus representantes.

Con ese objetivo, plantea reforzar los mecanismos de comprobación y supervisión de la información difundida en el portal, al considerar la transparencia un principio fundamental de la institución parlamentaria.

El Parlamento no ha aclarado qué errores se han detectado, a quiénes afectan ni el plazo previsto para completar la comprobación de los datos publicados.

Gastos de un viaje institucional a Japón y Taiwán

El comunicado coincide con la publicación este jueves en algunos medios de los gastos de un viaje realizado en 2025 para participar en la Conferencia Anual del Foro de Concejales de Asia (ACF), en Fukuoka (Japón), y en la reunión preparatoria del Foro Global de Concejales (GCF), en Taipéi (Taiwán).

Según el Portal de Transparencia, los gastos atribuidos a Astrid Pérez en esos eventos ascendieron a 9.355,07 euros, de los que 6.556,42 corresponden a desplazamientos, 2.424,79 a alojamiento y 373,86 a indemnizaciones.

En el caso de Gustavo Matos, vicepresidente segundo del Parlamento, el importe es de 4.725,01 euros, repartidos entre desplazamientos (4.050,26), alojamiento (488,75) e indemnizaciones (186).

Antecedentes de errores en las dietas de los diputados

La Presidencia del Parlamento de Canarias ya había señalado en noviembre de 2024 la existencia de errores en el Portal de Transparencia. En aquella ocasión en los datos sobre las dietas de los diputados, que desde 2017 se publicaban de forma individualizada.

La Cámara explicó entonces que el problema estaba en que en el apartado de indemnizaciones aparecían importes devengados y no liquidados. Aseguraron entonces que la información estaba en proceso de actualización.

Posteriormente, el Parlamento dejó de informar públicamente en la web sobre las dietas individualizadas de los diputados. La pestaña de «indemnizaciones», que permitía conocer esos cobros mensuales por parlamentario, fue suprimida de la web. También desapareció la información histórica de ese apartado desde 2017.