La AEGC denuncia un nuevo acto vandálico contra el mismo agente y reclama al Gobierno que reconozca la profesión como de riesgo

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado este jueves un ataque con cócteles molotov contra el vehículo particular de un agente destinado en Fuerteventura. El incidente provocó daños materiales valorados en más de 700 euros, según informó la organización en un comunicado.

Imagen de archivo

La AEGC señala que es la segunda vez que este guardia civil sufre un acto vandálico, ya que hace dos años le pincharon las cuatro ruedas del coche. Por ello, la asociación apunta a una acción premeditada e intencionada con el objetivo de causar un daño grave, que finalmente solo fue material.

Exigen protección y reconocimiento profesional

El sindicato advierte que el agente tendrá que asumir los daños o recurrir a su seguro particular, salvo que se abra un expediente de resarcimiento a cargo de la Guardia Civil.

Desde la AEGC aseguran que casos como éste “justifican plenamente nuestra exigencia al Gobierno de que la Guardia Civil sea considerada una profesión de riesgo”.

La asociación critica además “la negativa del Ministerio del Interior a aceptar este reconocimiento”, y subraya que los ataques, amenazas y agresiones a los agentes en servicio o fuera de él demuestran la necesidad de reforzar su protección y respaldo institucional.