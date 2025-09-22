Atendidas 49 personas migrantes rescatadas cerca de Lanzarote

Salvamento Marítimo rescató a 49 migrantes a bordo de una embarcación y trasladados al muelle de Arrecife la noche del domingo

Uno de los grupos de migrantes llegados este domingo, 21 de septiembre, a Lanzarote. Imagen EFE

Un operativo sanitario y de asistencia humanitaria se desplegó en el muelle de Arrecife, tras el rescate de 49 personas migrantes que viajaban a bordo de una embarcación localizada por Salvamento Marítimo en aguas próximas a Lanzarote.

El dispositivo, integrado por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, se activó de inmediato para garantizar la atención básica y la valoración médica de todos los ocupantes de la patera.

De los 49 migrantes atendidos, la mayoría presentaba un estado de salud estable, aunque dos personas presentaban patologías de carácter leve y se las trasladó a un centro hospitalario. El resto recibió asistencia en el propio muelle, donde también se les ofreció agua, alimentos y ropa seca.

Este nuevo rescate se suma a los que en los últimos días se han registrado en el archipiélago canario, donde el incremento en la llegada de embarcaciones mantiene en alerta a los equipos de emergencia y a las organizaciones humanitarias que actúan en primera línea para garantizar la seguridad y la atención de las personas migrantes.