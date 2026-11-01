Athletic Club – Real Sociedad, domingo 1 a las 20:00 (hora canaria): clasificación y claves del derbi vasco de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Sigue el minuto a minuto en directo en rtvc.es

El Athletic Club – Real Sociedad cierra la jornada del domingo 1 de noviembre con el derbi vasco de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. El balón rueda a las 20:00 hora canaria (21:00 en la península) en San Mamés.

Cómo llegan ambos equipos

La Real Sociedad es quinta con 19 puntos (seis victorias, un empate y tres derrotas tras diez partidos), con 19 goles a favor y 18 en contra. Se mantiene en la zona alta de la tabla.

El Athletic es séptimo con 12 puntos (tres victorias, tres empates y tres derrotas), con 12 goles a favor y 9 en contra, y con un partido menos que su rival. El equipo bilbaíno intenta acercarse a las posiciones europeas.

En los banquillos estarán Edin Terzić, que dirigirá su primer derbi oficial al frente del Athletic, y Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad.

Últimos enfrentamientos H2H entre ambos equipos

El derbi vasco llega con ventaja para la Real Sociedad en los precedentes recientes. De los cinco últimos enfrentamientos, la Real ganó tres, el Athletic uno y hubo un empate. Los realistas marcaron seis goles y los bilbaínos, cuatro.

El último duelo, el 2 de octubre de 2026, fue un amistoso en Anoeta durante el parón de selecciones. Lo ganó el Athletic por 0-1, con gol de cabeza de Maroan Sannadi en el minuto 58.

En partidos oficiales, la Real se impuso en la Copa del Rey. Ganó 0-1 en San Mamés el 11 de febrero de 2026, en la ida de las semifinales, y 1-0 en Anoeta el 4 de marzo, con un penalti de Oyarzabal en el minuto 87. Esa eliminatoria le dio el pase a la final.

En Liga, el 1 de febrero de 2026 ambos equipos empataron 1-1 en San Mamés, y el 1 de noviembre de 2025 la Real ganó 3-2 en Anoeta con un gol en el tiempo añadido.

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