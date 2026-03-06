Atlético de Madrid vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 11 de marzo. Partido correspondiente a la ida de la Semifinal de la Copa de la Reina. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este miércoles 11 de marzo, a las 18:00 (hora canaria) en el Centro deportivo Alcalá de Henares. El encuentro corresponde a la ida de la semifinal de la Copa de la Reina.

Atlético de Madrid vs Costa Adeje Tenerife | Ida Semifinal Copa de la Reina 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por 2-0 en su visita al Real Madrid. El equipo se encuentra en la cuarta posición de la tabla de la Liga F.

Por su parte, el Atlético de Madrid perdió en su partido de liga ante el Sevilla. Se encuentra sexto con 32 puntos, cuatro menos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos H2H entre Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Costa Adeje Tenerife ha ganado dos de ellos y el Atlético de Madrid ha ganado otros dos, habiendo empatado otro. Las tinerfeñas han ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatando uno y perdiendo otro. Sin embargo, el equipo madrileño llega al encuentro habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos, ganado uno y empatado otro.

