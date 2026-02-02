Madrid CFF vs Costa Adeje Tenerife | Cuartos de Final Copa de la Reina 25-26

Madrid CFF vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 4 de febrero. Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Madrid CFF y Costa Adeje Tenerife se enfrentaban este miércoles 4 de febrero, a las 18:00 (hora canaria) en el Estadio Fernando Torres. El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Copa de la Reina.

Madrid CFF vs Costa Adeje Tenerife | Cuartos de final de la Copa de la Reina

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar por 1-1 ante la Real Sociedad. El equipo se encuentra en la cuarta posición de la tabla de la Liga F.

Por su parte, el Madrid CFF perdió en el partido de liga ante el Levante. Se encuentra octavo con 26 puntos, cuatro menos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos H2H entre Madrid CFF y Costa Adeje Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Costa Adeje Tenerife ha ganado dos de ellos y el Madrid CFF ha ganado otros dos, habiendo empatado otro. Las tinerfeñas han ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatando los otros tres. Sin embargo, el equipo madrileño llega al encuentro habiendo ganado también dos de sus últimos cinco partidos, pero perdiendo los otros tres.

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrecerá este miércoles 4 de diciembre la retransmisión en directo del encuentro de los cuartos de final de la Copa de la Reina entre Madrid CFF y Costa Adeje Tenerife.

El partido podrá seguirse en directo a través de Canarias Play, la web RTVC.es y el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube, y se ofrecerá además en diferido a medianoche en Televisión Canaria.

