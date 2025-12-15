Sevilla F vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 20 de diciembre. Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de la Reina. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Sevilla F y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este sábado 20 de diciembre, a las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Jesús Navas. El encuentro corresponde a los octavos de final de la Copa de la Reina.

Sevilla F vs Costa Adeje Tenerife | Octavos de final de la Copa de la Reina

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar por 1-1 ante el Dux Logroño. El equipo de Eder Maestre se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Sevilla F ganó en el partido de liga ante el Alhama CF. El equipo se encuentra sexto con 24 puntos, igual que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos H2H entre Sevilla F y Costa Adeje Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Costa Adeje Tenerife ha ganado cuatro y el Sevilla F ha ganado uno. Las tinerfeñas han ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado dos y perdido uno contra el FC Barcelona, líder de la Liga F. Sin embargo, el equipo andaluz llega al encuentro habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y habiendo empatado el otro.

Te puede interesar: