Sorteo de octavos de final de la Copa de la Reina 25-26 | Todos los emparejamientos

La RFEF celebra este martes el sorteo para decidir los emparejamientos de octavos de final de la Copa de la Reina 25-26

La RFEF realiza este martes el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina 25-26. Esta fase de la competición supone el estreno por eliminatorias de los equipos que terminaron en la temporada 24-25 en los primeros ocho puestos de la Liga F.

El sorteo se celebrará a partir de las 15:30 horas (hora canaria) en Las Rozas.

Los octavos de final de la Copa de la Reina se celebrarán entre el 19 y 21 de diciembre / RFEF

El estreno en la gran competición por eliminatorias del fútbol español practicado por mujeres de los equipos que concluyeron la pasada temporada en los primeros ocho puestos de la Liga F Moeve constituye la gran novedad del sorteo de octavos de final de este martes en Las Rozas.

El sorteo comenzará con los emparejamientos de los dos supervivientes de Primera Federación que actuarán como locales y se enfrentarán a dos de los mejores equipos de la temporada pasada de la Liga F.

Los seis equipos restantes de la máxima categoría serán visitantes en sus partidos frente a los seis equipos de la Liga F que superaron la anterior eliminatoria.

Todos los emparejamientos de los octavos de final de la Copa de la Reina

Deportivo Alavés vs FC Barcelona.

CE Europa vs Athletic Club.

Alhama CF vs Club Atlético de Madrid.

FC Levante LP Badalona vs Granada CF.

RCD Espanyol de Barcelona vs Real Madrid CF.

Sevilla FC vs CD Tenerife Femenino.

Madrid CFF vs SD Eibar.

RC Deportivo de la Coruña vs Real Sociedad de Fútbol.

Los encuentros de Octavos de Final de la Copa de la Reina tendrán lugar los días 19, 20 y 21 de diciembre.

El CD Tenerife Femenino estará presente en esta fase de la competición

El CD Tenerife Femenino conocerá este martes al que será su rival en los octavos de final de la competición.

Dónde ver en directo el sorteo de la Copa de la Reina

La RFEF retransmitirá en directo el sorteo de la próxima fase de la Copa de la Reina a través de sus canales oficiales. También en RTVC estaremos muy pendientes de la suerte que decidan los bombos para los emparejamientos.

Equipos que participan en esta eliminatoria de la Copa de la Reina

En total serán 16 equipos los que jueguen esta fase de la competición oficial. De ellos solo ocho ocuparán plaza en los cuartos de final.

Estos fueron los resultados que se dieron en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina 25-26 y que dieron el pase para algunos equipos a los octavos / RFEF

Así quedó la clasificación en los primeros puestos de la Liga F en la temporada 24-25

Cuándo se disputarán los octavos de final de la Copa de la Reina

Los enfrentamientos de esta fase se disputarán en el fin de semana que va del viernes 19 de diciembre al domingo 21 de diciembre.

16 equipos en total jugarán durante el fin de semana que va del viernes 19 al domingo 21 de diciembre por cada una de las 8 plazas disponible con destino a los cuartos de final.

