Sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 25-26: emparejamientos y horarios

Los detalles del sorteo que definirá todos los emparejamientos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 25-26. Te contamos dónde ver en directo el sorteo y cómo será esta nueva fase de la competición

El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 25-26 se celebrará el martes 11 de noviembre. El escenario será el habitual para estos sorteos de la RFEF, el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, en Madrid.

El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey se realizará el martes 11 de noviembre / Archivo

Dónde ver el sorteo en directo

La Real Federación Española de Fútbol emitirá en directo este sorteo de la nueva fase de la Copa del Rey 25-26 en sus diferentes plataformas.

En RTVC haremos un seguimiento especial para conocer cuál será el próximo rival del CD Tenerife, único equipo canario presente en esta segunda eliminatoria de la competición del torneo del K.O.

Fechas de la segunda eliminatoria

Tras una emocionante primera eliminatoria celebrada entre el 28 y 30 de octubre, la Copa del Rey continúa. La segunda fase se disputará entre el 2 y 4 de diciembre.

Las fechas de cómo continuará la competición ya están marcadas:

Entre el 16 y el 18 de diciembre serán los dieciseisavos de la Copa .

serán los . Los octavos de final se disputarán entre el 13 y 16 de enero .

se disputarán entre el . Cuartos de final entre el 3 y 5 de febrero .

entre el . Semifinal partido de ida entre el 10 y el 12 de febrero .

entre el . Semifinal partido de vuelta entre el 3 y el 5 de marzo .

entre el . La final de la Copa del Rey será el 25 de abril.

Equipos que han llegado a la segunda eliminatoria de la Copa

Ésta es la 122 edición de este campeonato del fútbol español. Es una de las competiciones que congrega más equipos y de diferentes categorías. Ya en la primera fase se vieron muchas sorpresas de equipos de inferior categoría eliminando a rivales de una superior.

De los tres equipos canarios que participaron en la primera eliminatoria, UD San Fernando, UD Las Palmas y CD Tenerife, solo los blanquiazules consiguieron superar el trámite.

110 equipos comenzaron la competición y de ellos solo han pasado 56. A ellos aún no se suman los cuatro equipos de la Supercopa de España: Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid. Su incorporación en la competición de la Copa del Rey comenzará en la tercera ronda.

Nombres de los equipos de la segunda eliminatoria por categoría

LaLiga EA Sports : Alavés FC, Real Betis Balompié, Celta de Vigo, Elche CF, RCD Espanyol, Getafe CF, Girona FC, Levante UD, Mallorca FC, CA Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF.

: Alavés FC, Real Betis Balompié, Celta de Vigo, Elche CF, RCD Espanyol, Getafe CF, Girona FC, Levante UD, Mallorca FC, CA Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF. LaLiga Hypermotion : Albacete Balompié, UD Almería, FC Andorra, Burgos CF, Cádiz CF, Ceuta FC, Cultural Leonesa, Deportivo de La Coruña, SD Eibar, Granada CF, SD Huesca, CD Leganés, Málaga CF, CD Mirandés, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Real Zaragoza.

: Albacete Balompié, UD Almería, FC Andorra, Burgos CF, Cádiz CF, Ceuta FC, Cultural Leonesa, Deportivo de La Coruña, SD Eibar, Granada CF, SD Huesca, CD Leganés, Málaga CF, CD Mirandés, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Real Zaragoza. Primera Federación : FC Cartagena, CD Eldense, Racing de Ferrol, CD Guadalajara, Murcia CF, Ourense CF, Ponferradina, Pontevedra CF, CE Sabadell, CF Talavera, CD Tenerife .

: FC Cartagena, CD Eldense, Racing de Ferrol, CD Guadalajara, Murcia CF, Ourense CF, Ponferradina, Pontevedra CF, CE Sabadell, CF Talavera, . Segunda Federación : CA Antoniano, Real Ávila CF, CD Atlético Baleares, CD Ebro, CD Extremadura, CDA Navalcarnero, CD Numancia, CD Quintanar, Reus FC, UE Sant Andreu, Torrent CF.

: CA Antoniano, Real Ávila CF, CD Atlético Baleares, CD Ebro, CD Extremadura, CDA Navalcarnero, CD Numancia, CD Quintanar, Reus FC, UE Sant Andreu, Torrent CF. Tercera Federación: CD Cieza, Club Portugalete.

Novedades en la segunda eliminatoria

En esta parte de la competición se elimina el criterio de proximidad geográfica que se tuvo en cuenta para los emparejamientos en la primera eliminatoria. En el sorteo sí que se mantendrá el criterio de equipo de inferior categoría con uno de superior categoría.