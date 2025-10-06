CD Extremadura vs UD Las Palmas | Primera eliminatoria Copa del Rey 25-26

CD Extremadura vs UD Las Palmas es el enfrentamiento decidido en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26. El partido se disputará entre los días 28 y 30 de octubre como el resto de partidos de la primera eliminatoria. La fecha y hora definitiva está por definir.

En este choque se enfrenta el CD Extremadura que milita en Tercera RFEF y se enfrenta al equipo amarillo que juega en LaLiga Hypermotion.

Fechas de la Copa del Rey

Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26 este lunes 6 de octubre de 2025 / RFEF

Serán en total 56 los partidos previstos para la primera eliminatoria que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre en la primera eliminatoria.

En esta primera eliminatoria hay cuatro equipos que quedan excluidos. Son los cuatro equipos participantes de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Más fechas de la Copa del Rey:

La segunda eliminatoria se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre .

se disputará . Entre el 16 y el 18 de diciembre serán los dieciseisavos de la Copa .

serán los . Los octavos de final se disputarán entre el 13 y 16 de enero .

se disputarán entre el . Cuartos de final entre el 3 y 5 de febrero .

entre el . Semifinal partido de ida entre el 10 y el 12 de febrero .

entre el . Semifinal partido de vuelta entre el 3 y el 5 de marzo .

entre el . La final de la Copa del Rey será el 25 de abril.

Te puede interesar: