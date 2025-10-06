CD Extremadura vs UD Las Palmas | Primera eliminatoria Copa del Rey 25-26

CD Extremadura vs UD Las Palmas es el enfrentamiento decidido en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26. El partido se disputará entre los días 28 y 30 de octubre como el resto de partidos de la primera eliminatoria. La fecha y hora definitiva está por definir.
En este choque se enfrenta el CD Extremadura que milita en Tercera RFEF y se enfrenta al equipo amarillo que juega en LaLiga Hypermotion.
Fechas de la Copa del Rey
Serán en total 56 los partidos previstos para la primera eliminatoria que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre en la primera eliminatoria.
En esta primera eliminatoria hay cuatro equipos que quedan excluidos. Son los cuatro equipos participantes de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club.
Más fechas de la Copa del Rey:
- La segunda eliminatoria se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre.
- Entre el 16 y el 18 de diciembre serán los dieciseisavos de la Copa.
- Los octavos de final se disputarán entre el 13 y 16 de enero.
- Cuartos de final entre el 3 y 5 de febrero.
- Semifinal partido de ida entre el 10 y el 12 de febrero.
- Semifinal partido de vuelta entre el 3 y el 5 de marzo.
- La final de la Copa del Rey será el 25 de abril.