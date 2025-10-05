Este lunes, 6 de octubre, se celebra el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26. Equipos canarios que participan, dónde ver en directo el sorteo, emparejamientos…
El sorteo de la Copa del Rey 25-26 se celebra este lunes 6 de octubre a partir de las 12:00 horas (hora canaria) en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, en Madrid.
Será la 122 edición de este campeonato del fútbol español. Es una de las competiciones que congrega más equipos y de diferentes categorías. Diez de los participantes proceden de categorías autonómicas que han pasado una eliminatoria previa.
Fechas de la primera eliminatoria de la Copa del Rey
Serán en total 56 los partidos previstos para la primera eliminatoria que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.
En esta primera eliminatoria hay cuatro equipos que quedan excluidos. Son los cuatro equipos participantes de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club.
Distribución de equipos por categorías
|CATEGORÍA
|NÚMERO DE EQUIPOS
|Primera División – LaLiga EA Sports
|16
|Segunda División – LaLiga Hypermotion
|21
|Primera Federación
|21
|Segunda Federación
|29
|Tercera Federación
|11
|Copa Federación
|4
|Categorías territoriales (procedentes de la previa)
|10
Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey en directo
El sorteo se podrá seguir en directo desde los medios oficiales de la RFEF. También en rtvc.es seguiremos en directo este sorteo para ver los emparejamientos que afectan a los equipos canarios.
La proximidad geográfica novedad de este año
Para esta temporada la RFEF ha establecido criterios de proximidad geográfica. Según la federación de fútbol para hacer «más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas».
Además de la proximidad geográfica, otro criterio que se tiene en cuenta para conformar los emparejamientos tiene que ver en que se enfrenten equipos de inferior categoría a los de superior categoría. Siempre el equipo de inferior categoría actuará como local.
Equipos canarios en el grupo 4 de proximidad geográfica
Los equipos canarios que participan en esta eliminatoria de la Copa del Rey han quedado en el grupo 4 de la distribución geográfica. Los equipos canarios son la UD San Fernando de Tercera RFEF, CD Tenerife de Primera Federación y la UD Las Palmas de LaLiga Hypermotion.
También optaba en las eliminatorias para acceder a esta ronda el Universitario FC de Gran Canaria pero la perdió frente al CF Inter de Valdemoro 1 – 3 en el partido disputado este 4 de octubre.
Lista de todos los equipos y los grupos según proximidad geográfica
GRUPO 1
Primera División
- RC CELTA DE VIGO
- REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL
- DEPORTIVO ALAVÉS
- REAL OVIEDO
Segunda División
- REAL VALLADOLID CF
- CD MIRANDÉS
- REAL RACING CLUB DE SANTANDER
- SD EIBAR
- REAL SPORTING DE GIJÓN
- BURGOS CF
- RC DEPORTIVO
- CYD LEONESA
Primera Federación
- RACING CLUB FERROL
- SD PONFERRADINA
- PONTEVEDRA CF
- REAL AVILÉS INDUSTRIAL
- ARENAS CLUB
Segunda Federación
- CD NUMANCIA DE SORIA
- REAL ÁVILA CF
- UP LANGREO
- SD LOGROÑÉS
- UD LOGROÑÉS
- UD OURENSE
- UD SÁMANO
- ATLÉTICO ASTORGA FC
- NÁXARA CD
Tercera Federación
- CAUDAL DEPORTIVO
- CD TROPEZÓN
- CLUB PORTUGALETE
- CD ATLÉTICO TORDESILLAS
Copa Federación
- El ganador del partido BERGANTIÑOS CF / OURENSE CF. Pasa el Ourense CF.
Eliminatoria Previa
- El ganador de la eliminatoria GETXO CD / BETIS CF VALLADOLID. Pasa el Getxo CD.
- El ganador de la eliminatoria PUERTO DE VEGA CF / CD ALBERITE. Pasa el Puerto de Vega CF.
- El ganador de la eliminatoria SD TEXTIL ESCUDO / SD NEGREIRA. Pasa SD Negreira.
Grupo 2
Primera División
- CLUB ATLÉTICO OSASUNA
- RCD MALLORCA
- RCD ESPANYOL DE BARCELONA
- GIRONA FC
Segunda División
- SD HUESCA
- REAL ZARAGOZA
- FC ANDORRA
Primera Federación
- GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
- SD TARAZONA
- CD TERUEL
- CE EUROPA
- CE SABADELL FC
Segunda Federación
- UTEBO FC
- CD ATLÉTICO BALEARES
- UE SANT ANDREU
- REUS FC REDDIS
- UD POBLENSE
- UD MUTILVERA
- CD EBRO
Tercera Federación
- CE CONSTÀNCIA
- CD VALLE DE EGÜÉS
Copa Federación
- El ganador del partido CE ATLÈTIC LLEIDA / SD EJEA. Pasa el CE Atlètic Lleida.
Eliminatoria Previa
- El ganador de la eliminatoria CD SANT JORDI / CD LOURDES. Pasa el CD Sant Jordi.
- El ganador de la eliminatoria ATLÈTIC SANT JUST FC / ATLÉTICO CALATAYUD. Pasa el Atlètic Sant Just FC.
Grupo 3
Primera División
- VILLARREAL CF
- REAL BETIS BALOMPIÉ
- VALENCIA CF
- SEVILLA FC
- LEVANTE UD
- ELCHE CF
Segunda División
- UD ALMERÍA
- GRANADA CF
- CÁDIZ CF
- CÓRDOBA CF
- MÁLAGA CF
- CD CASTELLÓN
- AD CEUTA FC
Primera Federación
- CD ELDENSE
- FC CARTAGENA
- REAL MURCIA CF
- ANTEQUERA CF
- JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF
Segunda Federación
- TORRENT CF
- FC LA UNIÓN ATLÉTICO
- UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF
- CLUB ATLÉTICO ANTONIANO
- CD ESTEPONA FÚTBOL SENIOR
- SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC
- CF LORCA DEPORTIVA
- REAL JAÉN CF
Tercera Federación
- CD RODA
- CD CIUDAD DE LUCENA
- CD CIEZA
Copa Federación
- El ganador del partido CD MINERA / ORIHUELA CF. Pasa el Orihuela CF.
- El ganador del partido UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES / CD TOLEDO. Pasa el CD Toledo.
Eliminatoria Previa
- El ganador de la eliminatoria MANISES CF / UD LOS GARRES. Pasa la UD Los Garres.
- El ganador de la eliminatoria SPORTING DE CEUTA / UD MARACENA. Pasa UD Maracena.
- El ganador de la eliminatoria ATLÉTICO MELILLA CF / ATLÉTICO PALMA DEL RIO CF. Pasa el Atlético Palma del Río CF.
Grupo 4
Primera División
- RAYO VALLECANO DE MADRID
- GETAFE CF
Segunda División
- CD LEGANÉS
- UD LAS PALMAS
- ALBACETE BALOMPIÉ
Primera Federación
- CD TENERIFE
- AD MÉRIDA
- CD GUADALAJARA
- CP CACEREÑO
- CF TALAVERA DE LA REINA
- UD IBIZA
Segunda Federación
- CF RAYO MAJADAHONDA
- CDA NAVALCARNERO
- RSD ALCALÁ
- CD EXTREMADURA
- CD QUINTANAR DEL REY
Tercera Federación
- UD SAN FERNANDO
- CD AZUAGA
Eliminatoria Previa
- El ganador de la eliminatoria CF CAMPANARIO / CD YUNCOS. Pasa el CD Yuncos.
- El ganador de la eliminatoria CF INTER DE VALDEMORO / UNIVERSITARIO FC. Pasa el CF Inter de Valdemoro.