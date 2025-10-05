Este lunes, 6 de octubre, se celebra el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26. Equipos canarios que participan, dónde ver en directo el sorteo, emparejamientos…

El sorteo de la Copa del Rey 25-26 se celebra este lunes 6 de octubre a partir de las 12:00 horas (hora canaria) en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, en Madrid.

Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26 este lunes 6 de octubre de 2025 / RFEF

Será la 122 edición de este campeonato del fútbol español. Es una de las competiciones que congrega más equipos y de diferentes categorías. Diez de los participantes proceden de categorías autonómicas que han pasado una eliminatoria previa.

Fechas de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Serán en total 56 los partidos previstos para la primera eliminatoria que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

En esta primera eliminatoria hay cuatro equipos que quedan excluidos. Son los cuatro equipos participantes de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Distribución de equipos por categorías

Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey en directo

El sorteo se podrá seguir en directo desde los medios oficiales de la RFEF. También en rtvc.es seguiremos en directo este sorteo para ver los emparejamientos que afectan a los equipos canarios.

La proximidad geográfica novedad de este año

Para esta temporada la RFEF ha establecido criterios de proximidad geográfica. Según la federación de fútbol para hacer «más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas».

Además de la proximidad geográfica, otro criterio que se tiene en cuenta para conformar los emparejamientos tiene que ver en que se enfrenten equipos de inferior categoría a los de superior categoría. Siempre el equipo de inferior categoría actuará como local.

Equipos canarios en el grupo 4 de proximidad geográfica

Los equipos canarios que participan en esta eliminatoria de la Copa del Rey han quedado en el grupo 4 de la distribución geográfica. Los equipos canarios son la UD San Fernando de Tercera RFEF, CD Tenerife de Primera Federación y la UD Las Palmas de LaLiga Hypermotion.

También optaba en las eliminatorias para acceder a esta ronda el Universitario FC de Gran Canaria pero la perdió frente al CF Inter de Valdemoro 1 – 3 en el partido disputado este 4 de octubre.

Lista de todos los equipos y los grupos según proximidad geográfica

GRUPO 1

Primera División

RC CELTA DE VIGO

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL

DEPORTIVO ALAVÉS

REAL OVIEDO

Segunda División

REAL VALLADOLID CF

CD MIRANDÉS

REAL RACING CLUB DE SANTANDER

SD EIBAR

REAL SPORTING DE GIJÓN

BURGOS CF

RC DEPORTIVO

CYD LEONESA

Primera Federación

RACING CLUB FERROL

SD PONFERRADINA

PONTEVEDRA CF

REAL AVILÉS INDUSTRIAL

ARENAS CLUB

Segunda Federación

CD NUMANCIA DE SORIA

REAL ÁVILA CF

UP LANGREO

SD LOGROÑÉS

UD LOGROÑÉS

UD OURENSE

UD SÁMANO

ATLÉTICO ASTORGA FC

NÁXARA CD

Tercera Federación

CAUDAL DEPORTIVO

CD TROPEZÓN

CLUB PORTUGALETE

CD ATLÉTICO TORDESILLAS

Copa Federación

El ganador del partido BERGANTIÑOS CF / OURENSE CF. Pasa el Ourense CF.

Eliminatoria Previa

El ganador de la eliminatoria GETXO CD / BETIS CF VALLADOLID. Pasa el Getxo CD.

El ganador de la eliminatoria PUERTO DE VEGA CF / CD ALBERITE. Pasa el Puerto de Vega CF.

El ganador de la eliminatoria SD TEXTIL ESCUDO / SD NEGREIRA. Pasa SD Negreira.

Grupo 2

Primera División

CLUB ATLÉTICO OSASUNA

RCD MALLORCA

RCD ESPANYOL DE BARCELONA

GIRONA FC

Segunda División

SD HUESCA

REAL ZARAGOZA

FC ANDORRA

Primera Federación

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA

SD TARAZONA

CD TERUEL

CE EUROPA

CE SABADELL FC

Segunda Federación

UTEBO FC

CD ATLÉTICO BALEARES

UE SANT ANDREU

REUS FC REDDIS

UD POBLENSE

UD MUTILVERA

CD EBRO

Tercera Federación

CE CONSTÀNCIA

CD VALLE DE EGÜÉS

Copa Federación

El ganador del partido CE ATLÈTIC LLEIDA / SD EJEA. Pasa el CE Atlètic Lleida.

Eliminatoria Previa

El ganador de la eliminatoria CD SANT JORDI / CD LOURDES. Pasa el CD Sant Jordi.

El ganador de la eliminatoria ATLÈTIC SANT JUST FC / ATLÉTICO CALATAYUD. Pasa el Atlètic Sant Just FC.

Grupo 3

Primera División

VILLARREAL CF

REAL BETIS BALOMPIÉ

VALENCIA CF

SEVILLA FC

LEVANTE UD

ELCHE CF

Segunda División

UD ALMERÍA

GRANADA CF

CÁDIZ CF

CÓRDOBA CF

MÁLAGA CF

CD CASTELLÓN

AD CEUTA FC

Primera Federación

CD ELDENSE

FC CARTAGENA

REAL MURCIA CF

ANTEQUERA CF

JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF

Segunda Federación

TORRENT CF

FC LA UNIÓN ATLÉTICO

UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF

CLUB ATLÉTICO ANTONIANO

CD ESTEPONA FÚTBOL SENIOR

SALERM COSMETICS PUENTE GENIL FC

CF LORCA DEPORTIVA

REAL JAÉN CF

Tercera Federación

CD RODA

CD CIUDAD DE LUCENA

CD CIEZA

Copa Federación

El ganador del partido CD MINERA / ORIHUELA CF. Pasa el Orihuela CF.

El ganador del partido UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES / CD TOLEDO. Pasa el CD Toledo.

Eliminatoria Previa

El ganador de la eliminatoria MANISES CF / UD LOS GARRES. Pasa la UD Los Garres.

El ganador de la eliminatoria SPORTING DE CEUTA / UD MARACENA. Pasa UD Maracena .

. El ganador de la eliminatoria ATLÉTICO MELILLA CF / ATLÉTICO PALMA DEL RIO CF. Pasa el Atlético Palma del Río CF.

Grupo 4

Primera División

RAYO VALLECANO DE MADRID

GETAFE CF

Segunda División

CD LEGANÉS

UD LAS PALMAS

ALBACETE BALOMPIÉ

Primera Federación

CD TENERIFE

AD MÉRIDA

CD GUADALAJARA

CP CACEREÑO

CF TALAVERA DE LA REINA

UD IBIZA

Segunda Federación

CF RAYO MAJADAHONDA

CDA NAVALCARNERO

RSD ALCALÁ

CD EXTREMADURA

CD QUINTANAR DEL REY

Tercera Federación

UD SAN FERNANDO

CD AZUAGA

Eliminatoria Previa