El Extremadura-Las Palmas y el Alcalá-Tenerife se disputarán el martes 28 de octubre

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La primera eliminatoria de la Copa del Rey comenzará el martes 28 de octubre, con el Extremadura-Las Palmas a las 21:00 horas, mientras que el partido entre el Alcalá y el Tenerife se disputará ese mismo día a las 20:30 horas. También jugarán ese mismo día a las 20:00 horas US San Fernando – Albacete Balompié

Esta ronda se disputará a partido único hasta el jueves.

Horarios de la primera eliminataria de la Copa del Rey

Martes 28 de octubre.

  • CE Constància – Girona FC 19.00.
  • Ourense CF – Real Oviedo 19.00.
  • CD Atlético Tordesillas – Burgos CF 19.30.
  • SD Logroñés – Real Racing Club de Santander 19.30.
  • UP Langreo – RC Ferrol 19.30.
  • UCAM de Murcia CF – Cádiz CF 19.30.
  • UD Maracena – Valencia CF 20.00.
  • CF Inter de Valdemoro – Getafe CF 20.00.
  • CD Roda – Granada CF 20.00.
  • CD Tropezón – CyD Leonesa 20.00.
  • CD Guadalajara – CP Cacereño 20.00.
  • CF Rayo Majadahonda – CF Talavera de la Reina 20.00.
  • US San Fernando – Albacete Balompié 20.00.
  • Utebo FC – SD Huesca 20.30.
  • RSD Alcalá – CD Tenerife 20.30.
  • CD Toledo – Sevilla FC 21.00.
  • SD Negreira – Real Sociedad 21.00.
  • CD Extremadura – UD Las Palmas 21.00.
Miércoles 29 de octubre

  • UD Poblense – CE Sabadell FC 18.00.
  • UD Los Garres – Elche CF 19.00.
  • CD Sant Jordi – CA Osasuna 19.00.
  • UD Mutilvera – Real Zaragoza 19.00.
  • CD Ebro – SD Tarazona 19.00.
  • FC La Unión Atlético – AD Ceuta FC 19.30.
  • Atlético Astorga FC – CD Mirandés 20.00.
  • Torrent CF – Juventud de Torremolinos CF 20.00.
  • Atlètic Sant Just FC – RCD Mallorca 20.00.
  • CF Lorca Deportiva – UD Almería 20.00.
  • Náxara CD – SD Eibar 20.00.
  • Caudal Deportivo – Real Sporting de Gijón 20.00.
  • CD Cieza – Córdoba CF 20.00.
  • CDA Navalcarnero – AD Mérida 20.00.
  • CD Numancia de Soria – Arenas Club 20.00.
  • UE Sant Andreu – CD Teruel 20.00.
  • CD Azuaga – CD Leganés 20.00.
  • Club Portugalete – Real Valladolid CF 20.00.
  • Puente Genil FC – FC Cartagena 20.30.
  • UD Ourense – Pontevedra CF 20.30.
  • Reus FC Reddis – CE Europa 20.30.
  • CD Ciudad de Lucena – Villarreal CF 21.00.
  • CD Yuncos – Rayo Vallecano 21.00.
  • Real Jaén CF – CD Eldense 21.00.
  • CD Quintanar del Rey – UD Ibiza 21.00.
Jueves 30 de octubre

  • Orihuela CF – Levante UD 19.00.
  • Puerto de Vega CF – RC Celta 19.00.
  • CD Valle de Egües – FC Andorra 19.30.
  • Getxo CD – Deportivo Alavés 20.00.
  • Real Ávila CF – Real Avilés Industrial CF 20.00.
  • CD Atlético Baleares – Gimnàstic de Tarragona 20.00.
  • UD Logroñés – SD Ponferradina 20.00.
  • Club Atlético Antoniano – CD Castellón 20.00.
  • CD Estepona Fútbol Senior – Málaga CF 21.00.
  • Atlético Palma del Río CF – Real Betis 21.00.
  • CE Atlètic Lleida – RCD Espanyol 21.00.
  • UD Sámano – RC Deportivo 21.00.
  • Real Murcia CF – Antequera CF 21.00.

