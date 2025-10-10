- Todos los emparejamientos de la primera eliminatoria
- CD Extremadura vs UD Las Palmas
- RSD Alcalá vs CD Tenerife
- UD San Fernando vs Albacete Balompié
La primera eliminatoria de la Copa del Rey comenzará el martes 28 de octubre, con el Extremadura-Las Palmas a las 21:00 horas, mientras que el partido entre el Alcalá y el Tenerife se disputará ese mismo día a las 20:30 horas. También jugarán ese mismo día a las 20:00 horas US San Fernando – Albacete Balompié
Esta ronda se disputará a partido único hasta el jueves.
Horarios de la primera eliminataria de la Copa del Rey
Martes 28 de octubre.
- CE Constància – Girona FC 19.00.
- Ourense CF – Real Oviedo 19.00.
- CD Atlético Tordesillas – Burgos CF 19.30.
- SD Logroñés – Real Racing Club de Santander 19.30.
- UP Langreo – RC Ferrol 19.30.
- UCAM de Murcia CF – Cádiz CF 19.30.
- UD Maracena – Valencia CF 20.00.
- CF Inter de Valdemoro – Getafe CF 20.00.
- CD Roda – Granada CF 20.00.
- CD Tropezón – CyD Leonesa 20.00.
- CD Guadalajara – CP Cacereño 20.00.
- CF Rayo Majadahonda – CF Talavera de la Reina 20.00.
- US San Fernando – Albacete Balompié 20.00.
- Utebo FC – SD Huesca 20.30.
- RSD Alcalá – CD Tenerife 20.30.
- CD Toledo – Sevilla FC 21.00.
- SD Negreira – Real Sociedad 21.00.
- CD Extremadura – UD Las Palmas 21.00.
Miércoles 29 de octubre
- UD Poblense – CE Sabadell FC 18.00.
- UD Los Garres – Elche CF 19.00.
- CD Sant Jordi – CA Osasuna 19.00.
- UD Mutilvera – Real Zaragoza 19.00.
- CD Ebro – SD Tarazona 19.00.
- FC La Unión Atlético – AD Ceuta FC 19.30.
- Atlético Astorga FC – CD Mirandés 20.00.
- Torrent CF – Juventud de Torremolinos CF 20.00.
- Atlètic Sant Just FC – RCD Mallorca 20.00.
- CF Lorca Deportiva – UD Almería 20.00.
- Náxara CD – SD Eibar 20.00.
- Caudal Deportivo – Real Sporting de Gijón 20.00.
- CD Cieza – Córdoba CF 20.00.
- CDA Navalcarnero – AD Mérida 20.00.
- CD Numancia de Soria – Arenas Club 20.00.
- UE Sant Andreu – CD Teruel 20.00.
- CD Azuaga – CD Leganés 20.00.
- Club Portugalete – Real Valladolid CF 20.00.
- Puente Genil FC – FC Cartagena 20.30.
- UD Ourense – Pontevedra CF 20.30.
- Reus FC Reddis – CE Europa 20.30.
- CD Ciudad de Lucena – Villarreal CF 21.00.
- CD Yuncos – Rayo Vallecano 21.00.
- Real Jaén CF – CD Eldense 21.00.
- CD Quintanar del Rey – UD Ibiza 21.00.
Jueves 30 de octubre
- Orihuela CF – Levante UD 19.00.
- Puerto de Vega CF – RC Celta 19.00.
- CD Valle de Egües – FC Andorra 19.30.
- Getxo CD – Deportivo Alavés 20.00.
- Real Ávila CF – Real Avilés Industrial CF 20.00.
- CD Atlético Baleares – Gimnàstic de Tarragona 20.00.
- UD Logroñés – SD Ponferradina 20.00.
- Club Atlético Antoniano – CD Castellón 20.00.
- CD Estepona Fútbol Senior – Málaga CF 21.00.
- Atlético Palma del Río CF – Real Betis 21.00.
- CE Atlètic Lleida – RCD Espanyol 21.00.
- UD Sámano – RC Deportivo 21.00.
- Real Murcia CF – Antequera CF 21.00.
Te puede interesar:
- Toda la actualidad del fútbol en rtvc.es
- Sorteo de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina 25-26