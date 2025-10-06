La Copa de la Reina Iberdrola encara la tercera eliminatoria con la presencia del conjunto grancanario del Guiniguada Apolinario CD como uno de los equipos de la Segunda Federación clasificados

Dos rondas y 85 goles después, la Copa de la Reina Iberdrola encara entre el 4 y y el 6 de noviembre una vibrante tercera eliminatoria, la primera con presencia de equipos de la Liga F.

Serán los clasificados entre los puestos 9º y 14º al término de la última temporada en la máxima categoría (Sevilla FC, Madrid CFF, RCD Espanyol de Barcelona, Levante UD, FC Levante LP Badalona y RC Deportivo), junto a los dos últimos equipos ascendidos a la Liga F Moeve (Alhama CF y DUX Logroño), quienes se enfrentarán a los ocho conjuntos vencedores de sus respectivas eliminatorias en la anterior ronda.

El sorteo se celebrará en la Ciudad del Fútbol este lunes 6 de octubre a partir de las 15:00 (hora canaria).

Tres urnas con los equipos

Tres urnas conformarán este sorteo, una de ellas conteniendo a los clubes de Segunda Federación (CD Sporting Club, Sport Extremadura CD y el conjunto grancanario del Guiniguada Apolinario CD), otra con los equipos que esta temporada militan en Primera Federación Iberdrola (Valencia Féminas CF, Deportivo Alavés, CD FF CA Osasuna, CE Europa y Real Oviedo), además de un tercer bombo con los equipos que entran de Liga F.

Los emparejamientos se establecerán primeramente entre los tres equipos de Segunda Federación con otros tantos de la máxima categoría para seguidamente cruzar a los cinco de Primera Federación Iberdrola frente a los restantes de Liga F, ejerciendo siempre como locales los conjuntos de Segunda y Primera Federación.

A los ocho equipos vencedores de esta ronda se les unirán en los dieciseisavos de final los ocho conjuntos de la Liga F que faltan por estrenarse en esta espectacular 43ª edición de la Copa de la Reina Iberdrola, entre ellos el Costa Adeje Tenerife.