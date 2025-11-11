El CD Tenerife conoce al que será su próximo rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey 25-26. Se enfrentará al Granada CF

Este martes 11 de noviembre el CD Tenerife ha conocido al que será su rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El sorteo de la segunda ronda se ha realizado por parte de la RFEF, el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, en Madrid.

En este sorteo además se ha tenido en cuenta la distribución geográfica por segunda vez y el CD Tenerife ha estado en los bombos en el grupo 2.

Cuándo se disputará la segunda eliminatoria de la Copa del Rey

La segunda fase de la Copa del Rey se disputará entre el 2 y 4 de diciembre. Aún está pendiente de conocerse qué día y a qué hora se disputará cada partido.

Las fechas de cómo continuará la competición ya están marcadas:

Entre el 16 y el 18 de diciembre serán los dieciseisavos de la Copa .

serán los . Los octavos de final se disputarán entre el 13 y 16 de enero .

se disputarán entre el . Cuartos de final entre el 3 y 5 de febrero .

entre el . Semifinal partido de ida entre el 10 y el 12 de febrero .

entre el . Semifinal partido de vuelta entre el 3 y el 5 de marzo .

entre el . La final de la Copa del Rey será el 25 de abril.

Primera eliminatoria del CD Tenerife en la Copa del Rey 25-26

El primer partido del CD Tenerife en esta competición oficial fue frente al RSD Alcalá dirigido por el exblanquiazul Vivar Dorado.

0-4 terminó este encuentro para los blanquiazules con Álvaro Cervera al frente. El 28 de octubre se disputó este encuentro en el

