Sorteo de semifinales de la Copa de la Reina: fecha y equipos

Redacción RTVC
CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife Egatesa espera rival en las semifinales de la Copa de la Reina tras derrotar en cuartos de final al Madrid CFF

El sorteo de semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola se celebrará este viernes, 6 de febrero, a las 12:00 hora canaria. Un sorteo que se realizará junto con las semifinales de la Copa del Rey con los cuatro equipos clasificados.

Las dos grandes competiciones por eliminatorias del fútbol español se hermanarán, por lo tanto, este viernes con motivo de su sorteo para las semifinales.

Jugadoras del Costa Adeje Tenerife en el partido ante el Madrid CFF de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Imagen Costa Adeje Tenerife
Jugadoras del Costa Adeje Tenerife en el partido ante el Madrid CFF de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Imagen Costa Adeje Tenerife

La Copa de la Reina Iberdrola y la Copa del Rey Mapfre conocerán sus últimos emparejamientos antes de sendas finales en la única ronda de la temporada futbolística que se disputa a ida y vuelta.

En el sorteo de la Copa de la Reina Iberdrola, un equipo canario, el Costa Adeje Tenerife Egatesa, que este miércoles derrotaba en partido único al Madrid CFF (0-1). Junto a las canarias, el Atlético de Madrid también se ha colado en la penúltima ronda del torneo tras derrotar al Athletic (4-1).

Los dos equipos que restan para completar las semifinales saldrán este jueves de los partidos que disputarán el Real Sociedad y Levante Badalona, así como del partido entre el Real Madrid CF y FC Barcelona, que se jugarán el último billete a semifinales.

