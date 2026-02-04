El Madrid CFF y el Costa Adeje Tenerife Egatesa se juegan el pase a una de las semifinales de la Copa de la Reina a partido único en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada

El Costa Adeje Tenerife Egatesa encara este miércoles los cuartos de final de la Copa de la Reina que le llevará a enfrentarse al Madrid CFF en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, a partir de las 18:00 hora canaria, con el objetivo de lograr la clasificación para las semifinales de una competición que despierta una ilusión especial en la entidad blanquiazul.

Tras derrotar al Sevilla (1-2) en la ronda de octavos de final, el conjunto tinerfeño sube un escalón más en su camino en el torneo. En frente, un Madrid CFF que derrotó a la SD Eibar (3-2) en los octavos.

El técnico del conjunto tinerfeño, Yerai Martín, que debuta en la competición, destaca la motivación con la que el equipo afronta la eliminatoria. Competir al máximo nivel en un cruce a partido único: “Ha llegado el momento de la copa. El equipo está con la confianza necesaria para hacer frente a un gran rival en una eliminatoria igualada, a partido único, donde sabemos de la dificultad que tendrá”.

El entrenador blanquiazul confiesa el estímulo que supone la final de la competición en Gran Canaria y la confianza plena en la plantilla: “Esta temporada sabemos que la final se disputa muy cerca y eso nos hace especial ilusión. Estamos convencidas de que el equipo va afrontar el encuentro con todas las garantías, compitiendo como siempre sabe hacer y siendo conscientes de nuestras capacidades para demostrar que podemos traernos el pase a semifinales a la isla”.

El Costa Adeje Tenerife Egatesa busca las semifinales de la Copa de la Reina. Imagen Costa Adeje Tenerife Egatesa

Máxima concentración y solidez

El duelo ante el Madrid CFF exigirá máxima concentración y solidez durante todo el partido, en un escenario donde los pequeños detalles pueden resultar decisivos. Las tinerfeñas ya lograron vencer en el choque de Liga F Moeve esta temporada (0-2). Las blanquiazules buscarán imponer su identidad y su carácter competitivo para seguir avanzando en el torneo del KO.

La capitana Patri Gavira subraya el significado de la Copa para el club: “En el vestuario ya se respira el ambiente de Copa. Sabemos que es una final donde nos jugamos ese pase a semifinales y vamos a luchar por lograrlo y traernos esa clasificación”.

La Copa de la Reina ha sido históricamente un torneo muy significativo para el Costa Adeje Tenerife Egatesa, que ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones y se ha consolidado como un habitual en las rondas finales. En esta edición, el equipo vuelve a presentarse con la ilusión intacta y el objetivo de seguir escribiendo historia blanquiazul, buscando el pase a las cuartas semifinales de su historia.

Dónde ver el partido de cuartos de fina de la Copa de la Reina