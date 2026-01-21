La final de la Copa de la Reina de fútbol se ha presentado este miércoles en el Recinto Ferial IFEMA Madrid, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur)

Presentación de la Copa de la Reina en IFEMA Madrid. Imagen Cabildo de Gran Canaria

El Estadio de Gran Canaria será la sede de la final de la Copa de SM la Reina Iberdrola, que se disputará el próximo 16 de mayo de 2026, tras el acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes (IID), con la colaboración de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

El anuncio tuvo lugar durante el acto de presentación celebrado en el Recinto Ferial IFEMA Madrid, en el marco de Fitur 2026, en el que participaron Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol; Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Aridany Romero Vega, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; Leticia López, gerente del IID; José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas; y Raquel Peña Rodríguez, ‘Pisco’, jugadora del Club Deportivo Tenerife Femenino.

Por primera vez fuera de la Península

“Para Gran Canaria, el deporte juega un papel fundamental y es uno de los ejes estructurales sobre los que se sustenta la acción del Gobierno”, indicó Morales, quien añadió que “el deporte es salud, cohesión social y proyección de la isla”. En la misma línea, destacó que “es un hecho histórico que la Copa de la Reina se celebre por primera vez fuera de la Península, en un territorio insular”.

Morales puso en valor las bondades de Gran Canaria, subrayando que “contamos con infraestructuras, equipamientos, seguridad logística y capacidad humana para afrontar grandes retos como el Mundial de Rallies, la Copa del Mundo de Fútbol de 2030, la Transgrancanaria, el Mundial de Windsurf y esta Copa de la Reina”.

Asimismo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria puntualizó que, de esta manera, “avanzamos en políticas de igualdad e integración social, visibilizando el deporte femenino”.

Por su parte, Aridany Romero aseguró que se trata de un “nuevo hito para la isla de Gran Canaria, que sigue atrayendo grandes eventos deportivos, en este caso de fútbol en general y de fútbol femenino en particular”. Paralelamente, afirmó que el crecimiento del fútbol femenino permite “situar en primera línea la igualdad y la inclusión en el deporte de la isla”.

El máximo responsable del IID afirmó que “vamos a hacer todo lo posible para llenar las 33.000 butacas del Estadio de Gran Canaria, nuestra joya deportiva en materia de instalaciones”.

A la espera de los finalistas

La final se celebrará en el marco de una competición que actualmente se encuentra en la fase de cuartos de final, prevista para los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero, y en la que participan clubes de referencia del fútbol femenino nacional. Entre las entidades con la clasificación para esa fase destacan el FC Barcelona, con 11 títulos de la Copa de la Reina; el Atlético de Madrid, con dos títulos; la Real Sociedad, con un campeonato; así como Athletic Club -dos subcampeonatos-, Real Madrid -un subcampeonato-, Levante Badalona, Madrid Club de Fútbol Femenino y el Club Deportivo Tenerife, único representante canario en esta fase del torneo.

Precisamente, la capitana del Club Deportivo Tenerife, Raquel Peña Rodríguez, se mostró muy ilusionada y señaló que “para nosotras es un momento histórico que Gran Canaria sea sede de la Copa de la Reina, especialmente para mí, porque es mi isla. Ojalá el equipo sea capaz de superar las distintas rondas, llegar a la final y poder disfrutar de un encuentro junto a toda nuestra gente: la afición y las familias, a las que tendremos muy cerca”. Asimismo, subrayó que “espero que sea un día histórico para Canarias y para el fútbol femenino”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (c); la jugadora del CD Tenerife Femenino, Raquel Peña, y el consejero de Deportes, Aridany Romero (i). Imagen Cabildo de Gran Canaria

Un estadio que mira la Mundial de 2030

El Estadio de Gran Canaria, inaugurado el 8 de mayo de 2003 y reformado integralmente en 2014, dispone actualmente de una capacidad superior a los 32.000 espectadores y cuenta con una amplia experiencia como sede de encuentros de alto nivel. Entre otros hitos, ha acogido partidos oficiales y amistosos de la Selección Española, así como competiciones de ámbito nacional e internacional, consolidándose como una infraestructura deportiva de referencia en el Archipiélago.

Asimismo, el recinto se encuentra inmerso en un proceso de modernización y ampliación, en el marco de su designación como sede del Campeonato del Mundo de Fútbol de 2030, que permitirá incrementar su aforo hasta más de 44.000 localidades, mejorar sus instalaciones y adaptarlas a los estándares internacionales exigidos para grandes eventos deportivos.

La designación de este recinto como sede de la final de la Copa de SM la Reina Iberdrola responde a un objetivo claro del Cabildo de Gran Canaria, a través del Institito Insular de Deportes, orientada a la atracción de grandes eventos deportivos, al impulso del deporte femenino y a la promoción de la Isla como espacio para la celebración de competiciones de primer nivel.